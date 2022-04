Pellegrini: "Desde el momento en que salimos del hotel sabíamos que era difícil perder este partido"

El técnico del Real Betis considera que la victoria y el título de Copa del Rey era "merecido"

Manuel Pellegrini es de los pocos que, en esta plantilla, sabía lo que era ganar grandes títulos y, pese a ello, estaba feliz, contento de haber cumplido lo que se propuso cuando hace dos años fichó por el Betis y, sobre todo, ilusuionado con ver al beticismo exultante.

"Creo que la victoria era merecida, habíamos tenido dos tiros a los postes, atajadas muy buenas del portero del Valencia... pero el equipo lo buscó hasta el final. Fuimos a los penales y los ganamos. Me alegro por todos, especialmente por el hincha del Betis. Desde el momento en que salimos del hotel sabíamos que era difícil perder este partido. No podíamos fallarles", indicaba el técnico chileno, quien dejaba claro que, pese a su trayectoria, no era un título más.

"He tenido fortuna de ganar títulos en todos los países, pero este título en España, en un gran torneo y con este ambiente, lo valoro mucho", afirmaba el preparador del Real Betis, que recordaba estos dos años vividos.

"Este grupo se lo merecía porque venía de dos años atrás con una temporada complicada con el rechazo de parte de la grada. Había potencial importante y el grupo se fue entregando a todos los conceptos. Había que tener mentalidad ganadora, sin temor ante nadie. Han sido importantes los líderes que han apoyado en los momentos buenos y malos", aseguraba.