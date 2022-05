Dónde ver por TV y online el Betis-Barça de Liga: fecha y horario

El Real Betis se juega sus opciones para ir a la Champions la próxima temporada

"Todo pasa por ganar al Barcelona. Un partido en casa, con la afición a tope y si ganamos restan tres partidos en los que hay que ir ya uno a uno e intentar meternos. La temporada está siendo magnífica, pero no queremos darla por terminada. (...) Estamos a cuatro partidos y se puede", señalaba este miércoles el vicepresidente del Real Betis, José Miguel López Catalán, al tiempo que animaba a todos los béticos a hacer un último esfuerzo en este tramo final.

Quedan apenas quince días de competición, cuatro partidos en los que el Betis aún aspira a mejorar una temporada espectacular, en la que se ha clasificado para Europa y ha sumado un título 17 años después. Pero en la que después de dos empates y una derrota en las tres últimas jornadas se ha complicado su clasificación para la Champions League.

Alcanzar los cuatro primeros puestos, que están a tres puntos más el 'average', pasa por ganar a un Barça al que no derrotan en LaLiga en el Benito Villamarín desde hace casi quince años.

Los blaugranas, que respiraron viendo los tropiezos de Betis, Real y Atlético la pasada jornada, tienen casi asegurada su presencia en Champions, pero quieren acabar segundos para poder jugar la Supercopa de España. Ante el Betis ya conocen la baja segura de Piqué, que tal vez no juegue más esta campaña, y que se une a las de Sergiño Dest, Sergi Roberto, Pedri y Nico González. Sólo la ausencia del canario están echando en falta.

¿Cómo ver el Real Betis-Barça por TV?



El Real Betis Balompié recibe al Barça el próximo sábado a las 21:00 horas y se podrá ver en directo a través de Movistar LaLiga.

¿Cómo seguir el Real Betis-Barça online?

También se puede seguir el choque a través de www.estadiodeportivo.com con nuestro directo, así como las posteriores reacciones al encuentro.

Calendario del Real Betis



Duro calendario le espera a un Betis que aún sueña con la Champions. Para alcanzarla deberá ganarle al Barça, pero también deberá evitar la 'venganza' copera del Valencia en Mestalla, sumar ante un equipo que necesita ganar para salir del pozo, como es el Granada, y llegar vivo al Bernabéu. Ese partido le enfrentará al campeón, que estará pendiente de la final de la Champions que debe disputar a la semana siguiente. Si se la juega ahí...

J.35 Real Betis - Barça

J.36 Valencia - Real Betis

J.37 Real Betis - Granada CF

J.38 Real Madrid - Real Betis

Calendario del Barça



El triunfo ante el Mallorca unido a otros resultados favorables hace que el equipo de Xavi Hernández dependa de sí mismo para, incluso, sellar su plaza de Champions si gana al Betis en el Villamarín. No obstante, aunque no lo hiciera, parece difícil que la vaya a perder, pues también tiene en su camino a un Celta que no se juega nada y un Getafe que, probablemente, tampoco lo haga en la penúltima jornada.

J.35 Real Betis - Barça

J.36 Barça - Celta

J.37 Getafe - Barça

J.38 Barça - Villarreal