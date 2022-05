Guido cree que "no haya nada que reprochar" al Betis y se queda con "la actitud y el juego"

Un remate suyo en el primer tiempo se estrelló en el palo en una ocasión que podría haber cambiado el destino heliopolitano

"Ellos tuvieron muchas ocasiones, pero nosotros también. Con un empate habría acabado bien para los dos. Se encontraron con esta volea en el último minuto...", se lamentaba en su comparecencia ante los medios oficiales del club un Guido Rodríguez que, a continuación, erguía la cabeza y mantenía la mirada al frente, orgulloso por el esfuerzo y el partido del Betis, que tuteó al segundo clasificado de LaLiga de principio a fin: "No nos podemos reprochar nada. Cuando lo intentas todo, como hoy, hay veces que la pelota entra y otras que no. La actitud y el juego fueron los que teníamos que hacer".

En este sentido, el pivote, que se marcó un partidazo en la contención, pero también en ataque, consideraba que "estos partidos son así, se deciden por detalles", dado que se enfrentaban "dos grandes equipos", aunque entiende que los de Pellegirni estuvieron "a la altura", justificando la mala racha de resultados en esta recta final de curso, en parte por la la falta de gol: "Todos los equipos se juegan algo y cuesta ganar, tanto a los de arriba como a los de abajo. Aún nos quedan tres partidos para conseguir esa ilusión de la Champions".

Y es que el italo-argentino no arroja la toalla, pese a que las opciones reales pasan por un triunfo este domingo del Real Madrid en el derbi madrileño y en varios pinchazos del Atlético, amén de casi un pleno bético contra Valencia, Granada y los blancos: "El equipo va a pelear siempre mientras haya matemáticamente posibilidades. Y, si se acaban, también iremos a por los puntos, porque queremos acabar bien la temporada". Sobre su ocasión del primer tiempo, con un disparo al poste, apuntó: "Me quedó justo la pelota con un pase de Canales que me dejó solo. Que entre de cualquiera, pero que hubiera entrado. El gol llegará y, si no, lo importante es que gane el equipo".

Finalmente, Guido Rodríguez agradecía el gesto del Barcelona de reconocer su título de la Copa del Rey al principio, en medio de la polémica nacional por la negativa colchonera a hacer lo mismo con el campeón de LaLiga: "Fue un lindo detalle. Que un club como ellos, que han ganado tantas cosas, nos hayan hecho el pasillo se agradece".