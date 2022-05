Bellerín se apunta al 'efecto 2005' en un Betis con un 'problema central'

El lateral llegará para el duelo regional del próximo domingo ante el Granada, con un ojo en Wanda esperando un 'favor de Champions' del Atlético ante el Sevilla y pendientes de los problemas en el eje de la zaga

LaLiga ya lo avisó con el lema elegido para su campaña audiovisual para promocionar el final de la temporada 2021/2022. El Real Madrid estaba a punto de ganar el título a falta de cinco jornadas y el ente que preside Javier Tebas reivindicó la emoción que se avecinaba en las últimas jornadas en Primera división, recordando que 'Si ha ocurrido antes, puede volver a pasar'. Entre los precedentes de vuelcos, adelantamientos o hundimientos inesperados hay uno de especial recuerdo en la capital andaluza, que cada vez infunde un mayor temor en la afición de un Sevilla FC agonizante en esta recta final después de una primera mitad de curso sobresaliente y que ofrece el impulso extra que la plantilla del Real Betis necesitaba para motivarse en estos dos últimos choques, para los que Héctor Bellerín se apunta y Pellegrini arrastra un 'problema central'.

Sucedió en la recta final de la 04/05, con Joaquín Caparrós en el banquillo blanquirrojo, cuarto en la clasificación de Primera división, y con Lorenzo Serra Ferrer en el verdiblanco, que estaba quinto. El Betis festejó por partida doble: no sólo ganó la Copa del Rey, en el Vicente Calderón ante Osasuna, sino que una victoria en la última jornada unida a una inesperada derrota en el Sánchez-Pizjuán del Sevilla FC frente al Málaga CF provocó que los heliopolitanos adelantasen a su eterno rival y se convirtiesen en el primer equipo andaluz en disputar la Champions en su nuevo formato.

Ahora bien, al Sevilla FC le tocó conformarse con la Copa de la UEFA, sí, pero acabaron la 2005/2006 levantando su primer título continental en Eindhoven con un 4-0 frente al Middlesbrough inglés. Ahora, el empate de los de Lopetegui ante el RCD Mallorca (0-0) unido a la victoria del Atlético en Elche (0-2) que clasificó a los de Simeone para la Champions de manera matemática, hace que la única posibilidad de que el Betis acabe en Champions pasa por calcar la 04/05. Si los nervionenses pierden en el Wanda y los de Pellegrini vencen al Granada, la emoción será máxima en la última jornada, aunque a los blanquirrojos les seguiría valiendo con un empate en casa ante el Athletic hagan lo que hagan los verdiblancos en el Bernabéu contra el Real Madrid.



Bartra es baja segura, Pezzella y Víctor Ruiz, dudas



Con todo este contexto por delante, el Betis ha regresado al trabajo en la mañana de este jueves, después de descansar el miércoles. En la sesión matinal celebrada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ha destacado la presencia de Héctor Bellerín, que se perdió los dos últimos choques -ante Barça y Valencia- por culpa de una indisposición de la que está totalmente restablecido. El lateral derecho catalán se apunta a luchar por repetir el 'efecto 2005'.

Si el jugador cedido por el Arsenal FC fue la buena noticia en el entrenamiento de este jueves, la mala la puso un 'problema central' que afronta Manuel Pellegrini de cara a este osado plan para seguir soñando con una clasificación de la Champions complicadísima pero no imposible. Marc Bartra vio la quinta amarilla en Mestalla y no estará ante el Granada CF por sanción, un inconveniente que podría agravarse si los tocados Germán Pezzella y Víctor Ruiz no mejoran de las molestias que arrastran.

Víctor Ruiz ya fue baja ante el Valencia por unas molestias físicas que le han impedido ejercitarse con el grupo este jueves. Tampoco ha estado Pezzella, quien tuvo que ser sustituido en el tramo final del partido del pasado sábado al llevarse un duro pisotón en el tobillo de su pierna derecha. El argentino sufre dolor en la zona afectada y está pendiente de evolución para intentar llegar al domingo. Si ninguno de los dos se recupera, Pellegrini tendrá que inventar algo para acompañar a Edgar González (Paul, Guido, tirar de la cantera o recolocar a Sabaly o Miranda).

Además, tampoco se ejercitaron los lesionados Claudio Bravo, que tuvo que ser sustituido en el minuto 17 ante el Barça aquejado de un pinchazo muscular en la parte posterior del muslo de su pierna derecha, y Víctor Camarasa, que sigue trabajando en su recuperación tras ser operado de nuevo del tendón rotuliano de su rodilla derecha. Sí trabajó Martín Montoya, que ya se ejercitó con el resto de sus compañeros la semana pasada aunque no llegó a entrar en la lista y que espera sumar algún minuto en estos dos partidos tras estar ausente desde diciembre por una complicada lesión de tobillo.