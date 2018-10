El aficionado gusta o no gusta de las cosas. No suele profundizar. Si su equipo pierde, lo achaca a una falta de actitud; y, si gana, no le importa el cómo y lo justifica todo. Nunca, en ninguno de los dos casos, busca explicaciones en el juego, donde realmente está la verdad, donde se puede pronosticar de un modo más certero el futuro. El marcador, en muchas ocasiones, miente. Por eso, Arias y Castro decidieron prescindir en su día de Berizzo, aun siendo sus números más que decentes.

Para el aficionado, un futbolista es "bueno" o "malo". Sin más. No cabe que tenga cualidades y que, por circunstancias, no las esté mostrando en un momento determinado. Franco Vázquez, por ejemplo, corre lo mismo que antes, o quizás menos, al estar mejor rodeado, pero ya no es "lento", ni "vago" ni hasta "perro". Qué cosas.

, cuando. Más bonito o más feo, pero que sea bueno., en resumidas cuentas. El juego del Leganés, de hecho, no es atractivo, pero sí muy práctico.saben que se gana más si tienes una buena idea y haces que tus jugadores confíen en ella.

Y Montella tiene razón. La derrota del Sevilla en Butarque no se ha debido "a una fatal de carácter o actitud" de sus jugadores, como pregonan aficionados y hasta crónicas periodísticas. El italiano ha recordado que la Champions "te consume muchísimo mental y físicamente". Lo extraño es que, conociendo la teoría, no la llevase a la práctica. Que no refrescase su once, que no apostara de inicio por sus jugadores más rápidos para obligar al Leganés a retrasar su defensa y apareciesen los espacios (no era un partido para Ben Yedder), que no ordenara vigilancias a un Bustinza que suele rematarlo todo por alto en cada partido...

El Sevilla no jugó bien en Butarque porque ni Montella ideó un buen plan ni optó por los jugadores idóneos para ejecutarlo. "Nos tenemos que acostumbrar a jugar cada tres días", advirtió. Tendrá que acostumbrarse él, entonces, a estudiar bien a los rivales y a utilizar mejor su amplia plantilla. Si no, parece que perder se debe una falta de actitud, cuando no es así. Claro que no.