El Betis da un golpe sobre la mesa

San Pablo rememoraba anoche tiempos mejores, aroma a ACB, con la visita del Bilbao Basket, uno de los máximos aspirantes al regreso a la Liga Endesa junto a los verdiblancos. Unos 'hombres de negro', dirigidos por Álex Mumbrú y liderados en la pista por otro viejo conocido, Javi Salgado, que hincaron la rodilla (70-64) ante un Betis que siempre se mantuvo por delante en el electrónico y mantuvo la condición de invicto en su feudo.

Los de Curro Segura, que igualan así el 5-2 de los vizcaínos, salieron en 'modo arrollador' ante su público. De hecho, un 'Alley oop' de Obi fue la acción encargada de abrir la veda. ´Delicatessen´ que antecedió a un parcial de 12-2 por obra de Dani Rodríguez, Bropleh y Dee. El Bilbao, mermado por las bajas y remodelado a fuerza de necesidad, veía impotente cómo los locales hacían hueco en el marcador. Sin embargo, el conjunto vasco se apoyaba en Leo Demétrio y un enchufado Brown para maquillar un tanteo que lucía el 22-14 al final del primer acto.

En el segundo cuarto, la insistencia de Salgado, con un 3+1 no rentabilizado desde la línea de tiros libres, no sirvió para frenar la dinámica. Los verdiblancos ampliaron la brecha gracias, entre otros, a Borg y Costa para fijar el 31-19 (+12). La buena dirección de Schreiner y un palmeo del exbético Iván Cruz apretaron las cosas hasta el 40-34 con el que se llegó al descanso en San Pablo.

Misma inercia

La vuelta de vestuarios no cambió en exceso la película. Una antideportiva de Brown sobre Stainbrook no presagiaba buenas perspectivas para los visitantes, que, como los sevillanos, entraron en una fase de bloqueo que no agitó mucho el tanteo hasta los instantes finales. 49-44 y todo por decidir en el último capítulo. Un cuarto final de incertidumbre por momentos, sobre todo cuando Larsen puso un 60-55 que ponía en alerta a los de Segura. Un triple posterior de Brown llegó a colocar un 65-61 que llevaba cierta inquietud a la grada. No obstante, los de Mumbrú, siempre por detrás en el marcador, fueron incapaces de forzar más la máquina. 70-64 final para seguir el ritmo de los favoritos de la categoría.

70 Real Betis (22+18+9+21): Dani Rodríguez (9), Bropleh (9), Dee (8), Stainbrook (2) y Obi (12) -cinco inicial-, Borg (15), Tunde (2), Costa (8), Almazán, Samb (1) y Malmanis (4).

64 Bilbao Basket (14+20+10+20): Schreiner (7), Brown (14), Mendicote, Demétrio (7) y Larsen (4) -cinco inicial-, Rigo, Cruz (8), Salgado (10), Huertas (10) y Lammers (4).

Árbitros: Palomo Cañas, Gómez Luque y González Banderas. Sin eliminados.

Incidencias: Séptima jornada de la LEB Oro. Pabellón de San Pablo.