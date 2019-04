¡El Betis vuelve a la ACB!

La vuelta a la ACB ya es una realidad para un Betis que puso anoche, en el feudo del Real Canoe (66-86), el colofón a una temporada excepcional que le ha valido además para firmar el récord histórico de la LEB Oro, ya que hasta la fecha ningún equipo había confirmado su ascenso con aún cuatro partidos por delante. Alcanzado el final del encuentro, los jugadores verdiblancos dieron rienda suelta a su alegría sobre el parqué, sintonizando con el centenar de aficionados reunidos en Pez Volador y los otros muchos que siguieron la 'final' a través de la pequeña pantalla.

Curro Segura no se las prometía tan felices en la previa, advirtiendo de que los madrileños, pese a estar metidos en la lucha por la salvación, saldrían a muerte. Pero la intensidad de los béticos, con un Thomas Bropleh recuperado de sus problemas en una rodilla, anuló toda intentona local.

Imparable

Mermado por la baja del dominicano Tyson Pérez, al Real Canoe no le quedó otra que aguantar el chaparrón, sabedor de que 'su Liga' no era la de este viernes. Borg se encargó de enseñar los dientes nada más comenzar con un triple que dejaba muy claras las intenciones hispalenses. Sin embargo, el posterior y transitorio atasco dio alas a unos capitalinos guiados por De la Rúa y Chema Gil (9-5). Resistieron los locales en este primer cuarto, al que se llegó con un ajustado 20-22 tras un triple de Dee, otra vez fundamental. El segundo periodo trajo consigo una marcha defensiva más de los de San Pablo, metidos en el duelo hasta el extremo. El ascenso no se podía escapar.

Almazán ampliaba la renta desde la línea de tiros libres (22-26) y Malmanis se convertía en la peor pesadilla de los jugadores del Canoe bajo el poste. El Betis comenzaba a gustarse, todo salía bien. Se alcanzaba el descanso con un 30-42 favorable. Y se volvía de vestuarios con una ligera 'pájara'. La antideportiva de Borg ajustaba algo el marcador, lo que pronto contrarrestarían Dani Rodríguez y Dee con un nuevo triple. Crecidos, Obi se apuntó dos 'alley oop' consecutivos a pases de Bropleh que llevaron al éxtasis al grupo de aficionados reunidos en Pez Volador. El Betis ganaba de 20 (38-58) a 02:34 del final del tercer cuarto, que concluyó con el 43-62.

Sólo quedaba un cuarto para alcanzar el objetivo. Un capítulo que el Betis cerró a lo grande, con todos los jugadores haciendo crecer sus guarismos, con un Dee en estado de gracia. Marcius se sumaba a la fiesta y la intensidad defensiva no bajaba un ápice.

Los de Curro Segura pusieron el broche de oro a una temporada para el recuerdo. El Betis vuelve a ser un equipo ACB sólo un año después de abandonar la máxima categoría. Y tras ser campeón de la LEB Oro. Hecho el trabajo, sólo queda celebrarlo.

66 Real Canoe (20+8+15+23): De la Rúa (8), Lobo (4), Ander Martínez (7), Chema Gil (18) y Borja Mendia (17) -cinco inicial-, Sergio Jiménez (5), Jugovic (4), Adrián Fuentes (3), Christopher Gabriel y Edwards.

86 Real Betis (22+20+20+24): Dani Rodríguez (12), Borg (3), Bropleh (3), Obi (9) y Stainbrook (9) -cinco inicial-, Costa (2), Samb (7), Dee (23), Tunde (2), Marcius (9), Malmanis (5) y Pablo Almazán (2).

Árbitros: López Herrada, Fernández Carretero y Aranzana García. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la trigésima jornada de la LEB Oro, disputado en el Pabellón Real Canoe de Madrid, con la presencia de un centenar de aficionados verdiblancos.