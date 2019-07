Paul Zipser, en la agenda del Betis Baloncesto

El Betis Baloncesto se ha interesado en Paul Zipser según adelanta el portal 'Encestando'. Se trata de un alero alemán, de 25 años, 2,03 de altura y con experiencia NBA, donde defendió la camiseta Chicago Bulls. Además, el germano cuenta con experiencia en la Liga Endesa, pues jugó en San Pablo Burgos el pasado mes de enero, con el que promedió 6,4 puntos, 2,3 rebotes en 16 minutos de juego.

Llegaría al conjunto de San Pablo para fortalecer una de las posiciones más frágiles en estos momentos del conjunto verdiblanco. Aun así, el Betis no es el único interesado en él, puesto que cuenta con la competencia del Bayern Munich, por lo que su llegada se antoja algo complicada. Un anuncio que no se debería extender en el tiempo, ya que según anuncia 'Encestando', el ex NBA se decide en las próximas horas.

Zipser complementaría la posición de alero con Pablo Almazán, el cual es uno de los pocos activos del curso pasado que continúan en la escuadra después de obtener el ascenso a la Liga Endesa. El granadino fue uno de los pilares de Betis Baloncesto para lograr el regreso a la ACB.

Tras apuntalar la posición de dos por Slaughter y Börg, y el juego interior con Malmanis, Niang y Obi, la secretaría técnica bética centra sus esfuerzos ahora en el puesto alero y el de base.

En ésta última, la baraja verdiblanca es más extensa, ya que la dirección deportiva sigue ojeando el mercado nacional, pero, sobre todo,, internacional. El Betis tiene aún las dos fichas de extracomunitarios libres y se aspira a conseguir un jugador joven y prometedor que case bien con el veterano Albert Oliver, que ha arribado este verano a San Pablo.