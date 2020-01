El Betis hace oficial a Jordan, su nueva 'torre'

"Estoy emocionado. Éste fue el primer lugar en el que jugué en España y es genial tener la oportunidad de estar otra vez aquí". Esas han sido las primeras palabras de Jerome Jordan como jugador verdiblanco. El Betis hacía oficial el fichaje del pívot jamaicano, que aterriza en el conjunto verdiblanco hasta final de temporada

Jordan (Kingston, 29/9/86) llega procedente del Merkezefendi turco, donde firmó en noviembre tras su paso la temporada pasada por Morabanc Andorra, equipo con el que promedió 6,4 puntos y 3 rebotes por partido. Su experiencia en Europa, y en la Liga Endesa en particular, es un punto a favor de su llegada, ya que acumula más de 90 partidos en territorio español tras sus etapas en Andorra, Breogán, Joventut y el propio conjunto sevillano.

Precisamente su llegada a San Pablo en la temporada 2015/16 fue fundamental para lograr la permanencia gracias a sus buenos números: 8,2 puntos y 4 rebotes de media en 14 partidos disputados.

El nuevo jugador bético (2,13 metros) se formó en la Universidad de Tulsa y su proyección le hizo llegar a jugar en la NBA. New York Knicks (2011/12) y Brooklyn Nets (2014/15) fueron sus dos experiencias, en las que acumuló 65 partidos. Para el club el regreso de Jerome Jordan a San Pablo aportará "fortaleza, experiencia y puntos para el juego interior del equipo".

Jordan ya ha conocido a sus nuevos compañeros y estará disponible el próximo domingo en un duelo clave ante el Gran Canaria. "Estoy contento de poder debutar delante de nuestra afición, y ya estoy deseando ponerme la camiseta. Sólo quiero ponerme a entrenar, ayudar al equipo y conseguir una victoria el domingo", indicó el ya jugador bético, quien admite que la situación es "complicada", pero que "todo el mundo está con una mentalidad positiva y eso es importante. Creo que nos va a ir mejor en el futuro".

"Es un grupo estupendo. He preguntado y me han dicho que es un equipo muy trabajador", afirmó el jamaicano, que llega para sumar desde la pintura. "Creo que puedo aportar teniendo presencia interior, también defensivamente... vamos, estoy para lo que me necesite el equipo", concluyó.