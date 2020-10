Borg: "En esta Liga, si juegas mal el otro equipo te va a matar"

El escolta sueco del Real Betis Baloncesto, Tobias Borg, está convencido de que "los resultados van a llegar" y se dejará atrás una mala racha (balance de 1-4) que registró su última mala noticia el pasado fin de semana ante el Estudiantes (80-81). "Siempre queremos ganar; hemos jugado bien, pero no lo suficiente, por eso no hemos ganado más. Pero los resultados van a llegar", confesó en Radio Marca Sevilla.

"No hemos jugado al nivel que tenemos que hacer, a veces jugamos muy bien y a veces muy mal, y tenemos que hacerlo más regular. En esta Liga, si juegas mal el otro equipo te va a matar y es difícil. Tenemos que jugar bien por más tiempo", añadió Borg, protagonista de la última acción que pudo cambiar el desenlace frente al conjunto colegial. "Hemos hecho esa jugada más veces. Si no me taponan detrás son dos puntos, pero no creo que sea muy mal tiro", afirmó.

El verdiblanco, en sintonía con las palabras de Niang hace unos días, confirmó el buen ambiente que existe en el equipo pese al mal inicio en cuanto a resultados. "Como ha dicho Petit, me gusta mucho la dinámica del equipo. En el vestuario estamos hablando bien. Todos los que han llegado este año son buenas personas y hablamos mucho, yo disfruto mucho", puntualizó el sueco, que tuvo palabras para su compañero y compatriota Nick Spires.

"No ha jugado mucho en los dos primeros partidos sobre todo, pero las oportunidades van a llegar si entrena bien. Y yo creo que lo ha hecho. Yo estoy intentando hablar un poco con él fuera de la cancha, y está contento", concluyó Borg.