El Bilbao Basket no detecta más positivos y ha viajado a Sevilla sin entrenar

El RETAbet Bilbao Basket no ha detectado ningún positivo más que los dos que ya se conocían, en los test PCR a los que ha sometido a su plantilla, y ha viajado este mismo viernes a Sevilla para medirse el domingo al Coosur Real Betis (16:00 horas).



El equipo vizcaíno se desplaza a la capital hispalense sin haber entrenado en lo que va de semana, es decir desde que quedó confinado por el positivo de COVID-19 de una persona en la dinámica de trabajo del primer equipo pero que no es jugador, confirmado oficialmente el miércoles, día 18.



Posteriormente, en la noche del jueves 19, se confirmó un segundo positivo, esta vez sí de un jugador, el base Ludde Hakanson, y 'los hombres de negro' se encontraban este viernes a la espera de los resultados de los PCR a los que fueron de nuevo sometidos tras conocerse el positivo del internacional sueco.



El Coosur Real Betis-RETAbet Bilbao Bilbao Basket es un partido de la duodécima jornada de la Liga Endesa que estaba inicialmente programado para el sábado a las 18.00 horas y que fue aplazado por la ACB a 22 horas más tarde ante los positivos detectados en el Bilbao Basket.



"Los test PCR realizados esta mañana tras el positivo detectado ayer, el segundo del equipo, han ofrecido un resultado negativo, por lo que el equipo viajará esta tarde a Sevilla para enfrentarse el domingo 22 de noviembre a Coosur Real Betis (16 horas)", ha informado el club vasco en una nota.



En esa nota, el Bilbao Basket añade que su "plantilla emprende este viaje en una semana en la que no ha podido realizar aún ningún entrenamiento" de cara a un encuentro que se presume vital para los de Alex Mumbrú, que se encuentran en la clasificación en puestos de descenso y empatados con el colista tras sumar solo una victoria en los nueve partidos ligueros que lleva disputados.



Mumbrú: "Nunca me había presentado a un partido sin entrenar"

"Es algo con lo que nunca me he encontrado como jugador y menos como entrenador presentarnos a un partido sin entrenar", ha dicho su entrenador, el excampeón del mundo, que ha tenido una carrera de más de dos décadas como jugador y lleva tres temporadas como técnico.





