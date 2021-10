Plaza: "El Betis llevaba semanas mereciendo una victoria así"

Han tenido que pasar siete jornadas para volver a ver ganar al Betis. Y lo ha hecho cuando menos lo esperaba, ante un Valencia que no ha empezado bien en casa, pero que está entre los equipos más poderosos de la Liga Endesa.

Joan Plaza, técnico del conjunto verdiblanco, no ocultaba su felicidad, destacaba que esta alegría ya debería haber llegado antes y la importancia de empezar a sumar para acabar con la anisedad y crecer.

"Algunas semanas no nos hemos merecido ni de lejos ganar, pero ya llevábamos algunas acercándonos a nuestra capacidad. No estamos satisfechos por muchas cosas, porque no se puede jugar con 18 pérdidas, pero eso habla también de que a este deporte juegan personas y no máquinas", indicaba el técnico catalán , que tenía claro: "Hemos merecido la victoria. La prórroga también hubiese tenido cabida, pero en el balance total, creo que la hemos merecido".

Y analizaba cómo había sido el partido: "Cuando tu rival mete dos triples quiere decir que estás defendiendo bien. Hemos reboteado con seriedad y ahora queremos agarrarnos a esas rachas de los deportes de grupo, seguir compitiendo a este nivel para ir creciendo, subiendo y estar donde nos merezcamos. Nadie va a verme descorchar ninguna botella y vamos a ver si cogemos la línea de una vez", advertía.



Joan Plaza espera que esta victoria sea liberadora, ya que la presión que estabam sufriendo era muy grande y eso se notaba en el campo. "Eso explica cómo estamos ahora. Estamos entrenándonos a un nivel de ocho o nueve, entrenando mucho mejor que jugando, pero cuando entras en esa dinámica te hace sentir peor de lo que eres y haces que cometas errores que no has cometido en tu carrera. Valencia fuerza una media de catorce pérdidas y llevábamos diez al descanso. Nos comprometimos a hacer tres en el segundo tiempo y al final han sido ocho, cuatro en momentos claves. No hay desidia ni indiferencia, sino que el nivel de estrés y ansiedad al que estás por querer ganar te lleva a parecer peor de lo que realmente eres", admitía.

En entrenador del Real Betis también daba valor un triunfo muy complicado. "Ganar aquí, y lo dice alguien que ha vivido en esta pista noches bonitas, es muy difícil. Hemos de traducir adecuadamente este resultado. Sacarlo de contexto no nos va a servir", indicaba.

Asimisno, reiteraba los merecimientos precedentes. "Llevábamos semanas mereciendo una victoria de este tipo, pero el equipo ha de entender que hay que reducir los regalos", avisaba y repasaba los errores cometidos: "El Valencia ha estado en el partido por nuestras equivocaciones. Esperemos que sirva de punto de inflexión. Se lo dedico a toda la gente que sufre por nosotros, pero no hemos hecho nada. Cuando tengamos diez victorias más abrimos la botella".