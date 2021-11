"Va a salir gente que han conocido el deporte desde un punto de vista más cercano"

Si hay alguien que ha vivido en primera persona las diferentes Jornadas Deportivas que ha organizado ESTADIO a lo largo de los últimos años, ésta ha sido África Calvo. Doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Pablo de Olavide en 2008 y profesora de la Facultad de Ciencias del Deporte de esta universidad, de la que fue decana durante algunos años, Calvo conoce mejor que nadie lo que pueden ofrecer tanto para alumnos como para todas esas personas interesadas en el deporte.

"Es el quinto año que se realizan estas conferencias y siempre hemos buscado algún tema relacionado con el deporte (mujer y deporte, turismo y deporte...). En esta ocasión será la Región Europea del Deporte, que termina en diciembre y que ha permitido a Andalucía organizar un montón de eventos relacionados con el deporte, que dan un valor adicional a la comunidad autónoma", asegura la profesora de la UPO.

En este sentido, desde el punto de vista educativo, Calvo tiene claro lo que los alumnos pueden aprender. "Lo importante para los alumnos es que ven la transversalidad del deporte, que va más allá de su ámbito, que también es salud, ocio, rendimiento o enseñanza. Es lo que se pretende con esto. Auspiciada por ESTADIO Deportivo, siempre con una calidad excelente, no podemos hacerlas en la UPO por espacio. Vamos a estar en la Caja Rural del Sur, haciendo las jornadas allí y espero que todas las personas interesadas acudan", indica.

"Lo más importante es conocer un poco más a las personas que vienen, saber que tenemos una influencia muy grande en la sociedad y saber que podemos echar una mano. Que los alumnos vean que no es sólo venir a la universidad, recibir las clases y examinarse. En la vida universitaria, hemos trabado amistad con alumnos que han sido olímpicos, paralímpicos... Es impresionante la calidad de experiencias que nos encontramos. Tienen que abrir la mente y es importante que los alumnos vayan a las jornadas para poder tener esa experiencia", estima la profesora de la Universidad Pablo de Olavide, quien dejaba claro que no se van a encontrar con un tostón, sino que son "unas jornadas muy divulgativas, que nos van a enseñar cosas nuevas". "No va a ser el estudio de la quema de carbohidratos a las tres de la tarde, vamos a hablar de la Región Europea del Deporte, que sepan que se ha hecho, cómo se pudo organizar la Eurocopa en menos de un mes... ¿Quién es capaz de hacer eso y en un lugar en el que estaba todo el mundo vacunándose?", añade.

Por ello, las considera un complemento importante para cualquier persona interesada en el deporte. "Para cualquier concepto que quieras trabajar (igualdad, no agresión, educación para la paz...), así como para el deporte que quieras promocionar y en lo que quieras avanzar es fundamental la educación. Va a salir una gente que han conocido el deporte desde un punto de vista más cercano", advierte.

Y lo habla desde su experiencia, no en vano es una de las organizadoras del Congreso Europeo de Ciencias del Deporte (European College of Sport Science), que en su 25ª edición reunirá en Sevilla entre agosto y septiembre de 2022 a 3.000 investigadores y expertos en Ciencias del Deporte de más de 50 países.



EVENTO:

Jornadas Andalucía Región Europea del Deporte 2021

Jueves 2 de diciembre - 10:30 a 13:30 horas

Fundación de la Caja Rural del Sur (C. Murillo, 2, Sevilla)

Entrada libre hasta completar aforo