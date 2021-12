"Nadie creía que pudiéramos hacer la Eurocopa en dos meses y la UEFA nos nombró sede revelación"

Aunque aún queda por celebrarse el Mundial de Bádminton de Huelva y varios torneos internacionales de aquí a final de diciembre, Andalucía ya empieza a hacer balance de lo que ha sido su año más importante deportivamente hablando, un 2021 en el que ha ostentado la capitalidad europea del deporte y en el que ha acogido muchos eventos que nunca habían venido a nuestra tierra.

El Consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, nos habla de lo que ha representado ese nombramiento como Región Europea del Deporte, los acontecimientos que hemos vivido en este 2021 tan convulso o de los proyectos educativos, de infraestructuras y de gestión que han cambiado la cara al deporte en Andalucía.

- Ya a punto de finalizar y tras un año tan ilusionante como movido. ¿Qué balance hace de este 2021 en el que Andalucía ha sido Región Europea del Deporte?

- El año 2021 quedará registrado como un año en medio de tanta complicación, donde Andalucía ha dado un paso hacia adelante para convertirse en el epicentro del deporte nacional e internacional. Es una muestra de la gestión que desde la Consejería de Educación y Deporte estamos haciendo y que se ha basado en cinco principios:

1. La proyección de Andalucía y su posicionamiento en el mundo a través del deporte.

2. El acompañamiento a nuestros deportistas y a nuestros clubes.

3. El apoyo a nuestras federaciones, a todo el tejido federativo, ayudas a ayuntamientos o la mejora de infraestructuras.

4. Difusión de los valores del deporte y de los valores del olimpismo.

5. La formación a través del IAD (Instituto Andaluz de Deportes), que cuando llegamos vivía en una especie de limbo y que hemos recuperado con la intención de que sea una especie de santuario de la formación, siendo referente a nivel nacional e internacional con todos los cursos que se están desarrollando allí.

Tras el reconocimiento nos pusimos a diseñar el trabajo que veníamos desarrollando desde 2019, que fundamentalmente está enfocado en estos cinco principios estratégicos y que en 2021 ha tenido una mayor relevancia por ser Región Europea del Deporte.

- ¿Cuáles han sido los principales problemas que se ha encontrado?

- Dificultades siempre nos encontramos porque quisimos desde el primer momento plantear un nuevo estilo de gestión y cambiar las inercias establecidas. Si has estado sometido durante décadas a una manera de entender la gestión y una forma de administrar los recursos, conllevaba un trabajo de convicción y transmisión a todos los sectores del deporte, desde las federaciones a los clubes, los deportistas y a todo el entorno.



- Este año han venido a Andalucía competiciones como la Eurocopa, la Titan Desert€ que nunca habíamos tenido. ¿Qué destacaría de entre esos más de 100 eventos de primer nivel que se han celebrado en este 2021?

- No es fácil destacar un evento que haya podido sobresalir en los demás. Sí llama mucho la atención una Eurocopa que haya venido a Andalucía, cuando desde el 1964 no llegaba a España. Y que, además, tuvimos que organizarla en tan sólo dos meses por la renuncia de Bilbao. Nos puso a prueba a todos, tuvimos que dar lo mejor de nosotros mismos. Nadie creía que lo lograríamos en dos meses, ni a nivel nacional o internacional, cuando Bilbao llevaba cuatro años preparándose. No sólo acogimos la primera fase de España sino los octavos con un Portugal-Bélgica. Tuvimos que hacerlo en tiempo récord y luego ha sido reconocida a nivel UEFA como la sede revelación, que ha sorprendido su organización, capacitación y su seguridad. Ha sido un ejemplo para el mundo del deporte y para los grandes eventos.

A partir de ahí, hay otros muchos y entre ellos también destaca el Campeonato del Mundo de Bádminton de Huelva, que es el evento más importante a nivel internacional que se ha celebrado nunca en esta ciudad. Y la repercusión que tiene una figura mundial como Carolina Marín, que aunque no vaya a participar va a ser el rostro de esa competición.

Ha habido un montón de eventos, que se han desarrollado y que dan respuesta a lo que hemos pretendido desde Andalucía que se destacara. Que se viera como un destino donde poder desarrollar los acontecimientos más importantes del mundo a nivel deportivo.



- Y cuál el mayor reto, ¿tal vez haber organizado esa Eurocopa en dos meses?

- Evidentemente. Sólo añadir que haber hecho todo esto con una pandemia de por medio es digno de destacar. Mientras otros países optaron por replegarse en un momento tan complicado como éste, nosotros optamos por abrirnos desde la seguridad y la prudencia; por apostar y posicionarnos donde muy pocos querían dar una señal. Creo que es lo más reseñable dentro de todo lo que se ha hecho.



- Hablando de la pandemia. ¿Hasta qué punto ha afectado a la planificación que tenían?

- Nosotros optamos, desde el primer momento, en transmitirle al Gobierno de España que el deporte era una actividad esencial, que no es sólo la práctica competitiva sino que también es salud. Lanzamos ese mensaje al Gobierno para que, siempre que se dieran las condiciones clínico-sanitarias, se pudieran desarrollar las actividades deportivas. Desde el primer momento tuvimos claro que la actividad físico-deportiva era un aliado contra esta pandemia y así lo hicimos saber. Andalucía, en ese sentido, ha sido un ejemplo a la hora de gestionar una situación tan difícil como ésta y que la actividad física se viera afectada lo menos posible.



- Hace unas semanas hablaba de que también se había producido un punto de inflexión en ámbitos como la gestión, las infraestructuras y, sobre todo, en las actividades formativas. ¿Cuáles han sido las mejoras que se pueden apreciar en este sentido?

- Ahí destacaría el acompañamiento a los deportistas con varios proyectos pioneros a nivel nacional que hemos iniciado en Andalucía, como es el caso de los CEEDA (Centros de Excelencia Educativa Deportiva en Andalucía). Parece mentira estando en 2021 sigamos hablando de las dificultades que tienen nuestros deportistas de alto rendimiento para poder compatibilizar el deporte con sus estudios. Decidimos desde el primer momento mandar una circular a todos los centros educativos para que aquellos deportistas que fueran reconocidos como de alto rendimiento por sus federaciones en distintas disciplinas deportivas tuvieran facilidades para poder compatibilizar sus estudios con sus competiciones. Fue nada más llegar. Y esa circular la hemos convertido en un programa que ya está implementado en cinco provincias de nuestra Comunidad y que está firmado con 10 federaciones deportivas. Tenemos 120 deportistas en Andalucía, jóvenes todos ellos, que pueden hacer su Bachillerato o Formación Profesional al mismo tiempo que se preparan. También queremos llevar este tipo de programa a la Universidad y ya tenemos algún acuerdo con alguna Universidad en concreto, pero que lo queremos extender a todas. Y esto se va a ampliar a toda Andalucía. Destacaría este programa que permite a los deportistas compatibilizar los estudios con su disciplina deportiva.

También me gustaría reseñar lo que han sido los cursos de formación que hemos desarrollado en el IAD, lo que yo llamo el santuario de la formación del deporte. Se han desarrollado muchísimas áreas y ámbitos, tecnológicos, de salud, medioambientales, empresariales, de rendimiento... todo relacionado con el deporte y que están teniendo un impacto superior al que esperábamos. Con la calidad de los ponentes de esos cursos se está logrando la formación que se necesitaba.

O el programa Mentor 10, que también es un programa pionero, en el que 23 deportistas andaluces que han sido o son campeones del mundo, olímpicos, medallistas... entre los que están Carolina Marín, Regino Hernández, Damián Quintero, etc., deportistas nuestros de talla mundial, llevan sus experiencias a los más jóvenes. Está teniendo una enorme acogida ver y comprobar la favorable respuesta de esa gente joven que está escuchando a nuestros deportistas. Es importante que ellos también devuelvan y transmitan esa experiencia para ayudar a la gente más joven.

Y, por último, hace poco presentamos un programa que se llama 'Siempre Competitivos', para ayudar a nuestros deportistas de alto rendimiento y alta competición a hacer esa transición del final de su carrera deportiva al mercado laboral. Es un momento muy delicado para esos deportistas, que acaban su carrera y no tienen donde ir. Ese programa cubre esas necesidades y ha tenido una gran acogida.



- En una época en la que todo se cuantifica, qué impacto económico se puede decir que ha dejado este año tan especial en la región.

- Todavía está en proceso, pues aún no ha acabado el año y tenemos un estudio en marcha para que nos dé esos resultados al final. No obstante, te puedo dar dos datos para que te sirva de referencia. La Eurocopa, por ejemplo, ha supuesto un rendimiento de unos 215 millones, 73 millones de impacto directo y 142 de un retorno mediático; las finales de la Copa del Rey han dejado 10 millones por cada final y eso que las hemos tenido sin público. Y esperamos que sea de unos 40 millones con público en 2022.

- ¿Y qué legado deportivo?

- Yo creo este año deja la certeza de que Andalucía es una tierra de oportunidades. Andalucía se ha proyectado a través del deporte como una sociedad y una tierra abierta al mundo, con capacidad organizativa sin límite, ha mostrado su talento, su esfuerzo... Siempre digo que una sociedad que mira a través del deporte es una sociedad mejor y, en este sentido, pretendemos que el deporte sea eso para nosotros, que podamos poner al servicio de la sociedad andaluza y española todo el trabajo que se está haciendo a través del deporte.

Como legado que quedará también me gustaría destacar que hemos presentado un Centro de Tecnificación para Deportistas con Discapacidad, especializado en ellos. En este primer trimestre de 2022 se pondrá en marcha en las instalaciones de Carranque, en Málaga, y va a ser una referencia a nivel nacional. Tendrá una segunda fase con residencia para que nuestros deportistas paralímpicos y los que no lo son puedan disfrutar de unas instalaciones diseñadas para ellos, aunque ya hay accesibilidad en muchas instalaciones, pero no un centro específico para ellos. Estoy muy contento de haber podido plasmar este proyecto, dotarlo presupuestariamente y ponerlo en marcha.



- Cómo será la Andalucía deportiva 2022

- Seguirá apoyándose en esos cinco puntos que son estratégico para nosotros, para, sobre esos principios, seguir desarrollándolos, aunque luego lo más llamativo sean los eventos, que son los que quedan en la retina de los aficionados y ciudadanos. Si nos ceñimos a eventos, vamos a tener el Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa, que recientemente se ha ganado y que se va a celebrar en Granada, la Copa del Rey de baloncesto o la final de la Copa del Rey de fútbol en La Cartuja.

En este sentido, algo que me gustaría destacar es la recuperación de La Cartuja. Es un estadio que deambulaba y que dormitaba en el sueño de los justos, una inversión tan grande que los andaluces hicimos y que vivía de espaldas a la ciudad de Sevilla y a Andalucía. Es una gran noticia haberla recuperado y podemos sentirnos satisfechos de todo lo que se está haciendo allí. La Cartuja va a ser dentro del 2022 otro eje estratégico de desarrollo de eventos deportivos, culturales, artísticos, empresariales, en definitiva, un lugar y una referencia para todos.