Cuatro motivos para que Andalucía saque pecho

El jinete olímpico en Tokio 2020, Paco Gaviño, la jugadora internacional española de rugby adaptado, Marinés Cortázar, el director de la Vuelta Ciclista a Andalucía Ruta del Sol, Joaquín Cuevas, y el presidente de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, Julián Rebollo, participaron en la mesa redonda con motivo de las V Jornadas Temáticas de ESTADIO Deportivo, dedicadas en esta ocasión a este 2021, en el que Andalucía ha ejercido como Región Europea del Deporte.

"Andalucía es el mejor lugar para entrenar y aquí se crían los mejores caballos anglo-árabes", indicaba Paco Gaviño, el único jinete español presente en la prueba de Concurso Completo de Tokio 2020 y el primero que clasifica España en esta modalidad en varios Juegos Olímpicos.

El jinete sevillano, que es licenciado en Farmacia, narró lo difícil que es compaginar deporte de élite y estudios, pese a que tanto su colegio como la universidad le "facilitaron" poder llevar ambas cosas para adelante. "La pasión por lo que haces y mi ambición siempre ha sido ser mejor que el día anterior. Y ponerme objetivos. El mío siempre fue participar en unos JJ.OO. No esperaba hacerlo tan pronto, pero lo conseguí", aseguraba Gaviño, quien se felicita vivir en un lugar donde poder entrenar al aire libre y tener en Sevilla la única prueba internacional que se celebra en España en su modalidad: la Gran Semana Anglo-árabe.

Marinés Cortázar, jugadora del C.D. CAAD Sevilla Quad Rugby, mostró a todos la espectacularidad de un deporte que es uno de los grandes desconocidos, incluso entre los deportes adaptados. Y narraba cómo han sido estos tres últimos años, en los que el equipo hispalense ha pasado de la nada a ganar el bronce a nivel nacional, medalla que repetiría la jugadora sevillana representando a Andalucía, lo que le valió para ser seleccionada con España y ganar la Copa Ibérica.

"Desde que empecé en 2018 es muy poco tiempo. Ha sido muy rápido todo, pero no menos intenso. He entrenado todos los días en mi casa durante el confinamiento, estoy en mejor forma fisica que en toda mi vida...", señalaba y le comentaba a los alumnos presentes, muchos de ellos estudiantes de educación física y futuros preparadores, que les tengan en cuenta, que no sólo hay deportistas de elite sin discapacidades. "Deciros que existimos, que nos podéis preparar y que nos hacen falta entrenadores. Una de la cosas que tenéis que estudiar es eso, que también hay deportistas de deporte adaptado", indicaba.

En este 2021 que han venido más de cien eventos de primer nivel a Andalucía, si hay uno que puede presumir de longevidad ésa es la Vuelta Ciclista a Andalucía Ruta del Sol, no en vano, la primera edición, impulsada en 1925 por Miguel Artemán, es anterior a la de la primera Vuelta Ciclista a España. La ruta andaluza no ha visto mermado su prestigio por las últimas crisis económicas y por el Covid y trae, año tras año, a los mejores ciclistas del mundo a Andalucía.

Su director, Joaquín Cuevas, narraba cómo se había llegado hasta la situación actual, donde la Ruta del Sol es pionera en muchos aspectos que luego adoptan otras carreras e, incluso, la UCI, moviliza a 1.200 personas diariamente durante los cinco días de competición y es capaz de llegar a 180 países en directo y a más de 730 millones de espectadores. Una prueba en la que también ha logrado mostrar los valores culturales de Andalucía y que anuncia para el próximo año un paso más. "En 2022 arrancamos con la Vuelta a Andalucía femenina y esperemos darle la misma calidad que la masculina", afirmaba.

Por último, Julián Rebollo, presidente de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, llegaba casi directamente del Campeonato de Europa de Boccia que acaba de organizar en Sevilla y que se ha desarrollado durante la última semana, en la que han competido deportistas de 23 países y España ha logrado sacar cuatro medallas, una plata y tres bronces. En este sentido, felicitaba a Andalucía por haber podido atraer tantos grandes eventos a lo largo del último año. "Lo de Región Europea del Deporte no es un capricho, es fruto del trabajo", afirmaba el dirigente sevillano, quien se mostraba muy satisfecho de que, poco a poco, las distintas federaciones 'unideportivas' estén dando cabida a los deportes adaptados y de que cada vez se les preste más atención mediática.