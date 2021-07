Confianza plena en estos chicos: España, la gran favorita

España no ha dejado una gran imagen en la fase de grupos de los Juegos olímpicos. La 'Rojita' se clasificó in extremis y sufriendo hasta el último minuto. La falta de gol, las igualadas ante Egipto y Argentina o el triunfo en los instantes finales frente a Australia han despertado las críticas en nuestro país. Sin embargo, no ha perdido un ápice de su favoritismo.

Las casas de apuestas siguen situándola como gran favorita a ganar el título igualada con Brasil, que sí ha mostrado más resolución y, sobre todo, más gol en los tres primeros partidos. La medalla de oro de España se paga en torno a 2.5 euros por euro apostado. Lo mismo que si la presea dorada fuera para el Brasil de Dani Alves. Lo curioso es ver la tercera selección favorita, que no entraba al principio del torneo en ninguna de las 'quinielas'. Se trata de Japón. Y, tras él, México y Corea. A Nueva Zelanda apenas le dan opciones.

En cuanto a los duelos de cuartos de final, España, Brasil, Japón y México son los favoritos para pasar a semifinales, que darían unos cruces: México-Brasil y Japón-España.

Pese a ello, el triunfo de España ante Costa de Marfil no es el que mejor se paga. Ni siquiera el de Brasil ante Egipto, aunque la 'canarinha' es clara favorita. Es la victoria de Japón ante Nueva Zelanda la que apenas da réditos, en torno a 1,25 euros por euro apostado.