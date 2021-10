Getafe-Celta: Noventa minutos para espantar la crisis (Previa y posibles onces)

El Getafe y el Celta se enfrentarán este lunes en el Coliseum Alfonso Pérez envueltos en un aura de crisis deportiva que intentarán dejar atrás con una victoria a lo largo de noventa minutos que serán clave en el futuro de ambos equipos. Tanto los hombres de Quique Sánchez Flores como los de Eduardo Coudet necesitan una inyección de moral que sólo puede llegar en forma de tres puntos. Más aún los de Quique, que aún no conocen la victoria después de nueve jornadas y son los colistas de la categoría.

El técnico del Getafe se estrenará ante su público después de dirigir por primera vez al club azulón la pasada jornada frente al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia. Su estreno no fue malo, sumó un punto después de empatar 0-0, pero, por su situación, fue a todas luces insuficiente. De momento, acumula en la clasificación dos puntos de 27 posibles. El otro, lo consiguió frente a la Real Sociedad hace dos jornadas y ahora no puede fallar. Tiene que ganar sí o sí para no ver desde la lejanía la salvación. Para el Getafe, el duelo ante el Celta es casi como una final.

En su estreno con Quique en el banquillo, el cuadro del sur de Madrid por lo menos consiguió mantener la portería a cero y mostró una fortaleza defensiva que hace tiempo que no se veía por Getafe. A Quique le funcionó el sistema de acumular mediocentros en el centro del campo (hasta cuatro), y el equilibrio regresó a un grupo que carecía de él este curso. Sin embargo, el Getafe sigue sin morder arriba. Sólo ha marcado tres goles y sin acierto en las porterías rivales, será casi una misión imposible abandonar los puestos de descenso. Quique, con algunas bajas importantes que podrían arreglar ese desaguisado, tendrá que seguir con un once que, salvo en la figura de Sandro Ramírez, carece de gol.

Jugadores que podrían dar profundidad en las bandas como Victor Machín "Vitolo" o el checo Jakub Jankto, siguen en la enfermería. A ambos se une Jaime Mata, una garantía de gol en pasadas temporadas y que todavía no se ha recuperado por completo de unas molestias físicas. Los tres, probablemente, estarán recuperados más pronto que tarde. Tampoco podrá jugar el uruguayo Erick Cabaco, otra de las bajas con las que tendrá que contar Quique y que afectará al centro de la defensa. El resto de la plantilla, estará disponible y es probable que el Getafe juegue con el mismo once que arañó un empata la pasada jornada.

El Celta también está obligado a reaccionar en el Coliseum Alfonso Pérez para evitar la primera crisis de la "era Coudet", después de ganar sólo dos partidos en las nueve primeras jornadas, en las que mostró una preocupante sequía goleadora, agigantada por el bajo estado de forma de Iago Aspas. Con un único gol en sus últimos tres duelos, el que firmó Denis Suárez en el descuento del partido contra el Granada que supuso la primera victoria en Balaídos, el Celta necesita recuperar la pegada que exhibió la pasada campaña bajo la dirección del técnico argentino, quien ha igualado los números que le costaron el puesto a Óscar García Junyent en noviembre de 2020.

La primera "final" del campeonato ante el colista la jugará el equipo celeste sin el internacional peruano Renato Tapia, una pieza fundamental para Coudet por el equilibrio que aporta en el centro del campo. Su puesto lo ocupará Fran Beltrán, que rindió a un gran nivel ante el Sevilla. Le acompañarán en la medular Brais Méndez y Nolito en las bandas, con Denis como enganche por detrás de Santi Mina y Aspas, indiscutible en ataque pese a estar lejos de su mejor versión. En defensa la duda está en si Coudet mantiene a Joseph Aidoo junto a Murillo en el centro de la defensa o devuelve la titularidad al mexicano Néstor Araujo, pues Javi Galán y Hugo Mallo son fijos en los laterales.



ALINEACIONES PROBABLES.-

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Cuenca, Mathías Olivera; Florentino, Timor, Maksimovic; Arambarri, Aleñá y Sandro.

Celta: Dituro; Hugo Mallo, Araujo o Aidoo, Murillo, Javi Galán; Fran Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Árbitro: Martínez Munuera (valenciano).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora y TV: 21:00 (M+LaLiga)