Lopetegui hace recuento de disponibles para la trascendental cita del martes

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, inició este domingo la preparación del partido del próximo martes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Wolfsburgo alemán, en el que la victoria es indispensable para seguir con opciones de pasar a los octavos de la Liga de Campeones, y lo primero que debe hacer es un recuento de futbolistas disponibles para esa cita. El técnico guipuzcoano vio como su equipo empató el sábado a dos, también como local, ante el Alavés en un partido de LaLiga muy exigente por las dificultades que opuso el rival y también por las condiciones del terreno de juego, muy encharcado desde los últimos minutos de la primera parte por el abundante lluvia que cayó.

Para ese partido ya fueron bajas y lo seguirán siendo para el martes el lateral derecho y capitán de la plantilla Jesús Navas y el delantero marroquí Youssef En-Nesyri, ambos con lesiones de larga duración. Tampoco fueron incluidos en la lista de inscritos para el partido ante el Alavés, el mediapunta argentino Erik Lamela y el centrocampista danés Thomas Delaney, de los que el propio Lopetegui anunció tras el encuentro que tenían problemas físicos. El sábado, además, tuvo que retirarse lesionado el extremo Suso Fernández, quien salió en la segunda parte después de haber sido baja en el anterior partido por una merma física pero que se resintió de la dolencia a los pocos minutos y fue sustituido por Alejandro 'Papu' Gómez, otro que había llegado con molestias de su estancia con la selección argentina.

Además, Lopetegui no puede contar ante el Wolfsburgo con el extremo marroquí Oussama Idrissi y el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, quienes no están inscritos para esta fase de la máxima competición europea de clubes. El preparador sevillista, por contra, no tiene ningún jugador sancionado para este partido, aunque sí apercibidos a Delaney y al central brasileño Diego Carlos. El Sevilla, cuarto y último clasificado del Grupo G con tres puntos en cuatro jornadas, aún matemáticamente puede ser campeón en esta fase, aunque lo que sí se aseguraría con dos victorias, la del martes y en la última jornada en el campo del Salzburgo austríaco, es el estar en los octavos de final como mínimo como segundo del grupo.

Para ello, Lopetegui dirigió este domingo una sesión de recuperación en la ciudad deportiva sevillista y el lunes tiene programado un segundo entrenamiento matinal en estas instalaciones para posteriormente ofrecer la conferencia de prensa de la víspera del partido. El equipo alemán, por su parte, trabajará por la tarde en el Sánchez-Pizjuán y antes su entrenador, Florian Kohfeldt, y uno de sus futbolistas comparecerán ante la prensa en el mismo estadio del Sevilla.