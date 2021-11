Barcelona-Benfica: El primer cara o cruz para Xavi (Previa y posibles onces)

Justo afronta su segundo partido como entrenador del Barcelona, pero este martes en el Camp Nou Xavi Hernández vivirá su primer cara o cruz en el encuentro que le enfrentará al Benfica, en el que todo lo que no sea un triunfo complicará mucho la clasificación de los azulgranas para los octavos de final de la Liga de Campeones. Las derrotas ante el Bayern de Múnich (0-3) y el Benfica (3-0) en las dos primeras jornadas de la fase de grupos son una losa que aún arrastra el Barça a pesar de vencer los dos siguientes partidos, ante el Dinamo de Kiev (1-0 y 0-1). De todas formas, un triunfo ante el conjunto portugués le clasificaría matemáticamente para los octavos.

En cambio, un empate le obligaría a vencer en la última jornada en el inexpugnable Allianz Arena (o a esperar que el Benfica no sea capaz de derrotar en casa al Dinamo de Kiev) y una derrota directamente ya no le permitiría depender de sí mismo. La sufrida victoria del sábado en el derbi barcelonés ante el Espanyol fue una inyección de alegría para un Barça que tiene ganas de crecer en un nuevo proyecto que poco a poco le devuelva al nivel de juego que mostró en tiempos pretéritos. En este sentido, una eliminación europea tan temprana sería un golpe muy duro tras unas semanas en las que ha vuelto la ilusión con los regresos de Xavi y Dani Alves.

El técnico egarense tendrá dificultades para confeccionar la delantera del once titular, ya que únicamente tiene disponibles a tres atacantes naturales: Memphis Depay, Luuk de Jong y Yusuf Demir. Aparte de las bajas por lesión de Ousmane Dembélé, Sergio Agüero, Ansu Fati y Martin Braithwaite, tampoco podrá contar con los extremos del filial Ilias Akhomach y Ez Abde. Ilias arrastra una sanción de la UEFA Youth League que también tiene consecuencias en la Champions League y Ez Abde no está inscrito en la competición porque no lleva como mínimo dos años en el club. En cambio, otro extremo del filial, Nils Mortimer está en condiciones de ser convocado si Xavi lo estima oportuno.

Una de las posibles soluciones sería colocar de extremo a Sergiño Dest, pero es muy difícil que pueda entrar en la convocatoria que Xavi dará este martes tras la sesión de activación a causa de que sigue arrastrando su lumbalgia. En el caso de que no llegue a tiempo, Yusuf Demir tendría muchas opciones de ser de titular por la derecha. Gavi, por su parte, jugaría por la izquierda como ya hizo ante el Espanyol. En principio, también estarán en la lista Sergio Busquets, Nico González y Óscar Mingueza, quienes se retiraron del derbi con unas molestias a las que Xavi quitó importancia.

El encuentro será muy especial para el lateral izquierdo valenciano del Benfica formado en La Masia, Alejandro Grimaldo, que en enero de 2016 dejó la disciplina del Barça ante la falta de oportunidades en el primer equipo, que en ese momento dirigía Luis Enrique. Otro reencuentro con el universo barcelonista lo protagonizará el entrenador Jorge Jesús, de 67 años y gran defensor de la filosofía de juego de Johan Cruyff. De hecho, se formó en Barcelona durante unos meses del año 1993 como aprendiz del maestro neerlandés. En su primera etapa con el Benfica Jesús ganó tres ligas lusas y en 2019 levantó con el Flamengo la Libertadores.

Para el encuentro de mañana, el técnico tendrá como la baja del defensa internacional brasileño Lucas Veríssimo, que el pasado 7 de noviembre sufrió una rotura de los ligamentos de la rodilla y se perderá lo que resta de temporada. Además, tampoco podrá contar con el delantero brasileño Rodrigo Pinho.

Si el pasado 30 de septiembre el Benfica venció en Lisboa al Barcelona por 3-0 en un gran momento de forma, el equipo lisboeta llega ahora con dudas, ya que se ha quedado rezagado en el campeonato liguero (tercero) y en los dos últimos compromisos de Champions perdió por goleada ante el Bayern de Múnich (0-4 y 5-2). Aun así, la apuesta de Jorge Jesús será, fiel a su estilo, la de un 3-4-3, con carrileros y ejerciendo una presión alta para ahogar la salida de balón de los de Xavi. En la parte ofensiva, el Benfica cuenta desde hace unos días con el internacional suizo Aris Seferovic, que ya se ha recuperado de las lesiones que arrastraba desde principio de temporada.

ALINEACIONES PROBABLES.-

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Nico González, Frenkie de Jong; Demir, Gavi y Memphis.

Benfica: Valchodimos; Vertonghen, Otamendi, Almeida; Valentino Lázaro, Weigl, Joao Mário, Grimaldo; Rafa, Darwin Núñez y Yaremchuk.

Árbitro: Sergei Karasev (ruso).

Estadio: Camp Nou.

Hora y TV: 21:00 (M+Liga de Campeones).