Osasuna-Barcelona: Mira de frente a un rival que inicia "una nueva era" (Previa y posibles onces)

Osasuna medirá este domingo el estado de ánimo del Barcelona con la ilusión de vencer a uno de los grandes, pero con la precaución de enfrentarse a un equipo herido, frente al que deberá poner todo sobre el verde para sacar un resultado positivo, y que, según su entrenador Xavi Hernández inicia una 'nueva era' tras su debacle europea. Los de Pamplona deberán subir sus revoluciones para dar guerra a un Barcelona herido tras la eliminación de la Liga de Campeones, con un Osasuna que ansía la victoria ocho jornadas después.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha comentado que su equipo deberá "competir bien y recuperar la alegría" ante un rival "que tiene argumentos para ganar en cualquier campo". A pesar de la mala racha de resultados, Osasuna no mira hacia atrás y por ello buscará sumar una victoria de prestigio ante una afición rojilla ansiosa de ver más resultados positivos en su feudo. El bagaje de Osasuna en su reformado estadio no es positivo. Los navarros tan solo han conseguido sumar una victoria en su feudo, ante el Rayo, en la penúltima victoria del equipo de Arrasate.

"Es importante sentir esa necesidad de ganar. Cuando la sientes, al final das lo mejor de ti mismo. En esta Liga no hay ningún partido fácil, pero ninguno imposible, y vamos a intentar hacer un buen choque", ha comentado en rueda de prensa el técnico sobre la importancia que supondrían los tres puntos. El técnico vizcaíno cuenta con todas sus cartas para medirse a un Barcelona que no llega en su mejor momento. Osasuna sabe de la dificultad del choque y del mal momento que atraviesa su rival, motivo por el cual no deberá confiarse si quiere obtener los tres puntos.

La unión, la fuerza y la confianza que atesora la plantilla navarra parece razón más que suficiente para encarar el encuentro con todas las ganas del mundo, con el objetivo final de brindar a su hinchada una victoria de total autoridad. Osasuna no cuenta con bajas para esta cita. Todos los jugadores importantes estarán disponibles para un Arrasate que sabe de la importancia del choque y que pondrá toda la carne en el asador desde el comienzo. A pesar de todo ello, los de Tajonar buscarán recuperar el tipo de juego que les llevó a sorprender a gran parte de la Liga durante el comienzo de curso.

Tras la eliminación del miércoles en la fase de grupos de la Liga de Campeones al perder por 3-0 ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández explicó que empezaba una "nueva era", que dará inicio este domingo en El Sadar ante el Osasuna. La ilusión por la llegada al banquillo del excapitán azulgrana ha durado cinco partidos. La dura eliminación que aboca al Barça a disputar la Liga Europa, sumada a la derrota ante el Betis en Liga, han vuelto a hundir el estado de ánimo azulgrana y no se descarta que se tomen medidas drásticas con vistas al mercado de invierno.

La situación es insostenible en Europa, pero también en la Liga, donde ocupa la séptima posición a 16 puntos del Real Madrid, aunque el Barcelona tiene un partido menos. Así, el título doméstico prácticamente ya se descarta y el foco se pone en clasificarse para la Liga de Campeones del próximo curso, un objetivo que ahora mismo está a seis puntos. Además, la debacle sufrida en Múnich ha llenado todavía más la enfermería azulgrana. Memphis Depay tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, mientras que Jordi Alba padece unas molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Así, se suman a las bajas ya conocidas de Ansu Fati, Pedro González 'Pedri', Sergio Agüero, Martin Braithwaite y Sergi Roberto, que esta semana fue operado en Finlandia de su lesión en el recto femoral de la pierna derecha. El extremo del filial Ilias Akhomach tampoco estará disponible por sanción y en su lugar entró en la convocatoria Ferran Jutglà. La ausencia de Jordi Alba en el lateral izquierdo podría ser suplida por el futbolista del filial Alejandro Balde, sobre todo si se tiene en cuenta el pobre rendimiento de Sergiño Dest en Múnich.

Más complicada se prevé la reconstrucción de la línea atacante con la baja de Memphis, titular indiscutible en este inicio de curso. La opción más lógica sería la entrada en el equipo del otro 'nueve', Luuk de Jong, pero Xavi ha demostrado que no confía en el neerlandés al darle tan solo los últimos minutos del encuentro ante el Betis en los cinco partidos que ha dirigido.

ALINEACIONES PROBABLES.-

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Manu Sánchez; Torró; Kike Barja, Moncayola, Darko Brasanac, Rubén García; y Ante Budimir o Chimy Ávila.

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Balde; Busquets, Nico González, Gavi; Ez Abde, Dembélé y Luuk de Jong.

Árbitro: Martínez Munuera (valenciano).

Estadio: El Sadar.

Hora y TV: 16:15 (M+LaLiga).