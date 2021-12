Getafe-Osasuna: Duelo de urgencias en el Coliseum (Previa y posibles onces)

Con la humillante derrota en Copa del Rey frente al Atlético Baleares (5-0) muy cercana en el tiempo, el Getafe intentará recuperarse y salir del descenso con una victoria frente a Osasuna, que acumula ocho encuentros seguidos sin ganar y necesita romper cuanto antes su errática racha de resultados. Será un duelo de urgencias, más para el Getafe, instalado desde el inicio del curso en la zona baja de la tabla y a sólo tres puntos de la salvación gracias al trabajo de Quique Sánchez Flores, que ha reflotado a un equipo que parecía destinado al desahucio.

Con el cambio de entrenador, el Getafe ha tomado impulso y sólo ha perdido uno de los últimos siete partidos de Liga que ha disputado. La pasada jornada, frente al Alavés en Mendizorroza, rozó la victoria, pero Joselu se la quitó en el último suspiro con un tanto a falta de tres minutos para el final. Si hubiese ganado, el Getafe, después de diecisiete jornadas, habría salido del agujero de Segunda División. Sin embargo, una semana más tendrá que pelear desde las últimas posiciones para intentar cambiar su destino. A diferencia de anteriores jornadas, tendrá que hacerlo con un resultado humillante e inesperado, el 5-0 del Atlético Baleares.

Con esa derrota a cuestas, los jugadores del Getafe tendrán que recuperarse para sumar tres puntos clave en sus aspiraciones. Lo deberán hacer con alguna baja: no estarán por lesión Jaime Mata, Vitolo y Sabit Abdulai, mientras que son duda el mexicano José Juan Macías, Chema Rodríguez y Sandro Ramírez, los tres con problemas físicos. Quique, después de alinear un once de suplentes en Copa, volverá a jugar con su once tipo en el que sólo podría faltar Sandro, que será sustituido por Dario Poveda en la zona de ataque. El resto de jugadores, repetirán.

Mientras, Osasuna quiere acabar el año a lo grande con una victoria que acabe con una racha de ocho encuentros de Liga sin ganar. Al contrario que el Getafe, por lo menos en Copa cumplió y ganó en la segunda ronda al Deportivo (1-2). La plantilla del cuadro navarro afrontará el último partido del año con el impulso de esa victoria copera en la que Osasuna hizo uso de futbolistas importantes desde el inicio como Budimir, Kike García o David García. El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, indicó que se miden a un rival "herido" y "consciente" de su necesidad de sumar puntos para salir de la zona de descenso.

Los de Tajonar acumulan Cinco empates y tres derrotas y no ganan desde el pasado 17 de octubre, cuando consiguió los tres puntos del Estadio de la Cerámica ante el Villarreal. Entonces, Osasuna atravesaba un estado de optimismo en cuanto a las aspiraciones de cara a final de temporada, algo que se ha ido disipando con el paso de unos partidos en los que el equipo ha ido perdiendo fuelle. "Hay que aprovechar las inercias. Venimos de empatar ante el Barcelona y de ganar ayer y debemos redondear la semana. Esas situaciones anímicas te dan confianza para estar más cerca de sacar un buen resultado", apuntó el míster.

Lo cierto es que los de Arrasate han ido alejándose de su mejor versión, razón por la cual el equipo no baja la guardia y continúa trabajando en los errores que no les han permitido obtener más puntos de los que les gustaría. No es la primera vez que esto sucede. El equipo ya sabe lo que es pasar 13 jornadas sin vencer. Ocurrió la temporada pasada. Pese a ello, la junta directiva dio su total apoyo al preparador vizcaíno, y el tiempo les dio la razón. Una de las bajas más significativas para el choque de Getafe es la de David García. El central cumplirá ciclo de tarjetas y no podrá estar junto a sus compañeros. Había jugado todos los minutos hasta la fecha (1.530).

El central de Ibero estaba siendo una pieza fundamental. Su potente juego aéreo y su dureza defensiva ha mantenido a raya a sus adversarios y en jaque a al portero contrario, ya que ha logrado marcar tres tantos, siendo el máximo goleador del equipo junto al Chimy Avila. Unai García y Juan Cruz ocuparán la zaga ante los azulones. La buena temporada de ambos darán fiabilidad al resto de jugadores que salgan de inicio por delante de ambos.



ALINEACIONES PROBABLES.-

Getafe: David Soria; Nyom o Damián Suárez, Djené, Mitrovic, Cuenca, Mathías Olivera; Maksimovic, Arambarri, Aleñá; Sandro y Enes Ünal.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Torró; Kike Barja, Moncayola, Darko Brasanac, Rubén García; y Chimy Avila.

Árbitro: Munuera Montero (andaluz).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora y TV: 18:30 (M+LaLiga).