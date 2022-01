El posible once del Real Betis ante el Rayo Vallecano

Todavía con la Sevilla futbolera asimilando que en una semana tocará verse las caras por segunda vez esta temporada (habrá tres) con el eterno rival, jugándose la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey a partido único en Heliópolis, el Real Betis afronta una dura visita a Vallecas donde le aguarda un inesperado rival directo por los puestos europeos. De hecho, el Rayo era, hasta hace unos pocos días, equipo de Champions por méritos propios, gracias, especialmente, a su extraordinario rendimiento como local. Ningún equipo ha sumado tantos puntos como el franjirrojo ejerciendo de anfitrión (25 en nueve jornadas), algunos incluso con un partido más ante su público, dado que los de Andoni Iraola han ganado todos sus duelos en la Avenida Payaso Fofó, menos uno, el que empataron con el Celta.

Esa fortaleza casera ha cimentado que el próximo oponente verdiblanco sea la gran revelación de LaLiga 21/22. Y ambos contendientes llegan a la cita de este domingo (14:00 horas, con arbitraje de Muñiz Ruiz) con ganas de resarcirse. Los madrileños, de una derrota en el Wanda Metropolitano que le costó la cuarta plaza de la clasificación, al tiempo que los de Pellegrini encadenan dos tropiezos en el torneo regular (el que despedía 2021 en San Mamés, por la mínima, y el que inauguraba 2022, en La Palmera por 0-2 ante el Celta) que, por ahora, no han hecho peligrar su posición en el podio, pero que han permitido a su antecesor abrir brecha y a sus perseguidores, acercarse. Toca, por tanto, reconducir el excelente camino por el que han discurrido los heliopolitanos hasta la fecha, aprovechando el arranque de la segunda vuelta del campeonato.

Para ello, el 'Ingeniero' comienza a recuperar efectivos que, por mor de la covid y las lesiones, se han perdido los anteriores compromisos. Hasta una decena entre Liga y Copa, lo que ha obligado a estirar el fondo de armario de la plantilla bética. En algunas posiciones, pese a que el míster se había especializado en el primer trimestre del curso en las rotaciones masivas, no ha habido más remedio que repetir, por lo que hay futbolistas cansados por jugar cada tres días, circunstancia que no tiene pinta de aliviarse a corto plazo en esta cuesta de enero que no ha hecho sino empezar.

En Vallecas se esperan regresos bajo palos, en el eje de la zaga y la medular, además de en alguno de los extremos, pero tampoco es descartable que, tras el 0-3 en Valladolid, haya continuidades inesperadas. Como casi siempre, la ubicación de Sergio Canales condicionará las elecciones en otros puestos. Con Nabil Fekir ya disponible y rodado, el cántabro podría jugar como mediocentro o escorado a la derecha. Alternativas de sobra, eso sí, para que el preparador chileno alinee un equipo de plenas garantías.

