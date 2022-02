La ilusión de Monchi, el reto de Pellegrini, el Cádiz, Vinicius... así vienen las portadas

Con la resaca del mercado aún presente y las nuevas estrellas de LaLiga aún por presentar en muchos casos, los cuartos de final de la Copa del Rey llegan hoy y mañana esperan los platos fuertes con el Real Sociedad-Real Betis y el Athletic-Real Madrid. Aunque antes, el Cádiz afronta hoy un reto histórico en Mestalla.

Pellegrini está pendiente de los argentinos, que finalmente lo han jugado todo, y de un Betis al que ve con la obligación de estar en Europa, aunque no en la Champions, al menos por presupuesto. No así por rendimiento, ya que su tercer puesto no es casualidad.

Y en el Sevilla se ilusionan con un Martial que ya entrena y Monchi hace balance de un mes movido, que pese al tropiezo copero, ha vuelto a disparar las ilusiones del sevillismo hasta lo máximo.

En Barcelona aún están cerrando a su 'killer' Aubameyang y en Europa, la fiebre de los fichajes sigue viva y en Italia y Portugal ya piensan en junio...

Así vienen las portadas de los diarios deportivos.