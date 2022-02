Celta-Rayo: El sueño europeo, contra la resaca copera (Previa y posibles onces)

El Celta de Vigo buscará aprovechar la resaca copera del Rayo Vallecano, tras su histórico pase a semifinales, para mantener vivo su sueño de alcanzar una plaza europea, el reto que le queda por delante tras encarrilar en el mes de enero la permanencia. Con nueve puntos de ventaja sobre el Cádiz, que cierra la zona de descenso, el equipo gallego quiere repetir la segunda vuelta del curso pasado, cuando se quedó a un paso de conseguir el billete para la Liga Europa.

Los dirigentes celestes no han cumplido el deseo del técnico Eduardo Coudet de reforzar la plantilla con un delantero y un centrocampista, pese a la salida del joven Miguel Baeza (Ponferradina) y el internacional turco Okay Yokuslu (Getafe). El mexicano Orbelín Pineda fue el único fichaje invernal del Celta, pero de momento el exjugador de Cruz Azul no parece entrar en los planes de un Coudet, que mantendrá la confianza en el mismo bloque que viene jugando últimamente, con Beltrán como pivote defensivo y Denis Suárez en la línea de tres volantes que completan Brais Méndez y Cervi.

Por tanto, el internacional peruano Renato Tapia arrancará el duelo en el banquillo como ya lo hizo en los últimos partidos ante Sevilla y Osasuna, después de perderse los dos primeros de 2022 (Betis y Real Sociedad) por una lesión en la rodilla. Enfrente estará el Rayo, que llega a este partido muy reforzado anímicamente por el histórico pase a semifinales de la Copa del Rey tras eliminar al Mallorca. El equipo madrileño está realizando una excelente temporada pero está mostrando dos caras muy distintas. Una en Vallecas, dónde está intratable, y otra como visitante, puesto que lejos de su estadio solo ha sumado cinco puntos de treinta posibles y está teniendo muchos problemas para sacar resultados positivos.

Andoni Iraola, técnico del Rayo, sabe que hay que mejorar los números a domicilio y quiere empezar a hacerlo en Balaídos, un estadio al que llegarán con menos de 72 horas de descanso tras el duelo copero. La buena noticia para Iraola es que puede contar con Radamel Falcao, que se perdió la Copa al estar atendiendo los compromisos internacionales con Colombia. Su presencia en el once es bastante probable y desbancaría de la titularidad a Sergi Guardiola. La mala noticia es que el lateral izquierdo, Fran García, sigue de baja por lesión y su sitio en el once lo seguirá ocupando el francés Kevin Rodrigues.

La otra novedad se espera en el centro de la zaga con la vuelta del montenegrino Esteban Saveljich, que descansó en Copa para dejarle su sitio a Mario Suárez, que será suplente en Vigo.



ALINEACIONES PROBABLES.-

Celta: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Javi Galán; Fran Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi; Aspas y Santi Mina.

Rayo Vallecano: Luca Zidane; Balliú, Catena, Saveljich, Kévin Rodrigues; Isi Palazón, Santi Comesaña, Óscar Valentín, Álvaro García; Trejo; y Falcao.

Árbitro: Munuera Montero (andaluz).

Estadio: Balaídos.

Hora: 18:30 (M+LaLiga).