Elche-Barcelona: El 'efecto Francisco' para frenar a un 'gigante' lanzado (Previa y posibles onces)

El Elche recibe este domingo al Barcelona con el objetivo de mantener la excelente dinámica como local desde la llegada del técnico Francisco Rodríguez ante un rival desatado en las últimas jornadas, en las que cuenta sus partidos por goleadas y desea conseguir su primer 9 puntos de 9 en la temporada.

El conjunto ilicitano, que solo ha cedido un empate en su estadio en cinco partidos tras el relevo en el banquillo, se encuentra en una posición desahogada en la tabla, pero no quiere desperdiciar la opción de dar un nuevo paso hacia la salvación ante el rival más en forma del campeonato, que precisa los puntos para mantenerse en la zona de Liga de Campeones. El Elche llega al partido herido en su amor propio tras la inesperada goleada encajada en su visita al colista Levante, que significó un toque de atención para la plantilla y el entrenador.

De hecho, Francisco ha anunciado esta semana cambios en la alineación por decisión técnica para "oxigenar el equipo", además de los obligados por lesiones y sanción. El técnico almeriense no podrá contar por lesión con el central Pedro Bigas, ni con el lateral colombiano Helibelton Palacios, ni con el centrocampista y ex jugador del Barcelona, Gerard Gumbau, que está sanmcionado. Además, Iván Marcone es duda tras recibir un golpe el pasado viernes durante el entrenamiento, mientras el también argentino Javier Pastore sigue renqueante de unas molestias en el gemelo y su presencia en la convocatoria no es segura.

Francisco no descartó en la previa un cambio de sistema para intentar frenar el juego ofensivo del Barcelona ni la presencia de jugadores menos habituales en la alineación, como el uruguayo Lucas Olaza, que podría dar descanso a Johan Mojica en el lateral izquierdo, así como Diego González, en el eje de la defensa, Josan Ferrández, como interior, o Kike Pérez, en el medio campo. En ataque todo apunta a que el entrenador del Elche apostará por la pareja formada por Pere Milla y el argentino Lucas Boyé, máximos realizadores del equipo ilicitano con siete goles cada uno.

El Barça, en su mejor momento de la temporada tras completar un mes de febrero en el que se ha asentado en la cuarta posición de LaLiga y ha conseguido el pase a los octavos de final de la Liga Europa, tendrá ante el Elche la opción de encadenar por vez primera este curso tres triunfos en la competición doméstica.

En el segundo mes del año ha sumado el equipo de Xavi un balance de cuatro triunfos y dos empates, una dinámica positiva que ha coincidido con una mejoría en el apartado goleador después de anotar cuatro dianas en cada uno de los últimos tres partidos ante el Valencia (1-4), el Nápoles (2-4) y el Athletic Club (4-0). El tridente titular, formado por Adama Traoré, Ferran Torres y Pierre-Emerick Aubameyang, le ha cambiado la cara al equipo desde la llegada de los tres delanteros en el mercado de invierno.

Además, los suplentes de la zona de ataque también viven un gran momento, como se demostró el pasado domingo en el Camp Nou ante el Athletic Club. Luuk de Jong, que lleva cinco goles desde enero, Memphis Depay, que reaparecía de una lesión, y Ousmane Dembélé, que convirtió los silbidos en aplausos, marcaron tras saltar al terreno de juego en el segundo tiempo. El francés, por si fuera poco, también dio las asistencias de los goles de los neerlandeses, completando una extraordinaria actuación en los 23 minutos que estuvo en el campo, una hoja servicios que le permite presentar candidatura para volver a ser titular.

Así, Xavi Hernández tendrá en Elche muchas opciones para elegir -también tiene a su disposición a Martin Braithwaite- en la punta de ataque. Quien prácticamente tiene asegurado un puesto como titular en el centro del campo es Pedro González 'Pedri', que ante el Athletic Club dio una exhibición descomunal, con un caño de espaldas incluido que dio la vuelta al mundo. Las otras dos plazas se las repartirán entre Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Nico González.

La enfermería azulgrana la siguen ocupando Ansu Fati, Sergi Roberto y Samuel Umtiti, quienes este domingo no podrán ayudar al Barça a seguir manteniendo vivo la llama de luchar por la Liga. Antes del inicio de la jornada, el conjunto azulgrana está a 15 puntos del líder, el Real Madrid, aunque con un partido menos. El que disputará ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou el próximo 24 de abril.



ALINEACIONES PROBABLES.-

Elche: Edgar Badía; Barragán, Enzo Roco, Diego González, Mojica o Olaza; Josan, Mascarell, Kike Pérez, Fidel; Pere Milla y Lucas Boyé.

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Pedri; Dembélé, Ferrán Torres y Aubameyang.

Árbitro: Hernández Hernández (grancanario).

Estadio: Martínez Valero.

Hora y TV: 16:15 (M+LaLiga).