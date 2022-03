El posible once del Sevilla FC ante el West Ham en la vuelta de octavos de la UEL

Lopetegui deberá decidir si apuesta por su 1-4-3-3 habitual o se resguarda, ante las bajas en puestos claves, con una defensa de cinco

Haría bien el Sevilla FC en no fiarse de su ventaja de la ida, ya que el 1-0 no resulta ya tan jugoso como antaño desde la eliminación del valor doble de los goles en campo contrario, aunque siempre da alas mantener tu puerta a cero y vencer, obviamente, máxime en cruces tan parejos a priori como éste de los octavos de la Europa League entre los nervionenses y el West Ham, que no anduvo fino ni atinado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pese a que está completando una gran temporada, como la anterior, en la Premier League, siendo de nuevo la alternativa a los 'Big Six', el primero de los mortales. Por eso, nunca hay que descartar un despertar de los anfitriones del Olímpico de Londres, donde el conjunto adiestrado por Julen Lopetegui deberá romper tabúes, gafes y dinámicas para recuperar el chip de las grandes noches continentales, como aquella de Old Trafford.

Arriban los blanquirrojos a tierras británicas con bajas de peso en su expedición, especialmente en defensa, donde se ausentarán por lesión los fijísimos Diego Carlos y Acuña. Con los de larga duración (Suso, Lamela) no se podrá contar hasta el epílogo, pero, por lo menos, el míster de Asteasu recupera a Fernando, su pulmón derecho, y cuenta con más alternativas por fuera (Montiel) y por dentro (Delaney, que estaba sancionado). Todo debe aliarse para que salte un once de garantías a partir de las 21:00 horas de este jueves, cuando Clement Turpin dé el pitido inicial de una cita decisiva para calificar la campaña nervionense, todavía con dos jugosos objetivos en juego (avanzar hacia cuartos de la UEL y retener la segunda plaza en LaLiga), pese a las eliminaciones en Champions League (en la Fase de Grupos) y la Copa del Rey (en octavos, ante el eterno rival).

Salvo contadas excepciones, Lopetegui ha apostado siempre por el 1-4-3-3, su sistema fetiche, acaso con variaciones coyunturales en las que Óliver Torres o el ausente 'Papu' Gómez oficiaban más como mediapuntas en un 1-4-2-3-1, pero no sería desdeñable que se pertrechase en la capital inglesa para asegurar el máximo posible el 1-0 a su favor y compensar las notorias ausencias en la zaga. De esta forma, Tecatito Corona o Lucas Ocampos podrían ejercer de carrileros zurdos, sentando a Augustinsson, con Jesús Navas con cierta ventaja sobre Montiel en el otro perfil. Fernando acompañaría a Koundé y Gudelj en el corazón de la defensa. Sólo una alternativa en busca de la fiabilidad que está faltando últimamente a domicilio, puesto que son ya siete salidas oficiales sin ganar (5E y 2D).

