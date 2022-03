Luiz Henrique, Diego Carlos, Isco, Ansu Fati, Vinicius... así vienen las portadas

En un tramo de la temporada en el que el Real Betis está metido en dos ilusionantes frentes, el equipo verdiblanco no olvida el mercado que se avecina y en el que ya lleva trabajando desde hace tiempo, como dejan claro los nombres de Luiz Felipe, Alex o Luiz Henrique. El director deportivo verdiblanco, Antonio Cordón, que elogia pero no confirma a Luiz Henrique, se vanagloria de los "dos años en línea ascendente" del conjunto helipolitano, pero avisa de que habrá que vender para seguir creciendo.

El Sevilla FC, por su parte, comenzaba la semana con las buenas noticias de la recuperación de Diego Carlos y Rekik, que alivian los problemas de Lopetegui en defensa. Aunque ahora se trasladan al centro del campo, a la espera de ver qué tiene Delaney, que dejó su selección tras lesionarse ante los Países Bajos. En el mercado, Draxler se pone a tiro e Isco juega al despiste en Florencia.

En el plano nacional, el regreso de Ansu Fati, que previsiblemente no jugará aún ante el Sevilla este fin de semana, tal vez sea lo más destacado. Vinicius, por su parte, vuelve de Brasil con confianza tras estrenarse con su selección.

Pero lo importante se juega hoy lejos de nuestras fronteras. La selección de Portugal que lidera Cristiano Ronaldo busca conseguir el pase al Mundial de Qatar 2022 en el partido final de repesca contra Macedonia del Norte de este martes y su entrenador, Fernando Santos, aseguró que su equipo lo dará "todo para estar presente en el campeonato del mundo".

Y si por estta parte del 'play off' se cruzaban los dos últimos campeones de Europa, algo que no podrá ser por la eliminación de Italia, por la otra se cruzan dos de los mejores delanteros de la última década. No hay sitio para Robert Lewandowski y Zlatan Ibrahimovic juntos en Qatar 2022. Polonia y Suecia, con Augustinsson, se juegan la otra plaza Europea para Qatar.

A falta del Escocia-Ucrania que decida el rival de Gales, hoy también se deciden las cinco selecciones africanas que estarán en el próximo Mundial, con el Marruecos de En-Nesyri, Bono y Munir con cierta ventaja ante la República Democrática del Congo tras el 1-1 de la ida. La Senegal de Sabaly, por su parte, tendrá que remontar un gol frente a Egipto en el duelo más esperado.

Así llegan las portadas de los diarios deportivos.