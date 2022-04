Las notas del Sevilla FC en la derrota por la mínima en el Camp Nou ante el Barça

Un solitario golazo de Pedri estropeó los planes de un cuadro nervionense que ni mucho menos se arrugó, pero que cae tras 15 jornadas invicto

Derrota del Sevilla FC, que no caía en LaLiga desde la visita al Santiago Bernabéu. Han sido quince jornadas sin caer, pero los de Julen Lopetegui volvieron a sucumbir por la mínima en un gran estadio, en este caso el Camp Nou, donde el excelente y valiente planteamiento del técnico vasco no obtuvo recompensa por culpa de un golazo de Pedri muy al final. La genialidad del mediapunta canario desequilibró un duelo con mas ocasiones azulgranas, momento en el que emergieron Bono y los centrales para sostener a una escuadra blanquirroja con menos presencia en el área rival de lo deseado, aunque generando sensaciones de duelo parejo y abierto.

El plan posiblemente era alargar un escenario con cercanía en el marcador para ajusticiar en la recta final, pero no fue posible, a pesar de que el míster sevillista arriesgó al final con carrileros en vez de laterales, sin su único pivote defensivo y con En-Nesyri y Rafa Mir sobre el terreno de juego, más Ocampos, Tecatito... No pudo ser. Las buenas sensaciones en cuanto a control y osadía no se correspondieron con suficientes ocasiones de gol para, al menos, salvar un punto que habría valido para retener la segunda plaza. Ahora, Barça (con un partido pendiente aún) y Atlético de Madrid han dado caza a los nervionenses, imponiendo su mejor 'goal average' (general y particular a su favor, en el caso azulgrana; sólo el global, en el colchonero, pues perdieron 2-1 en el Sánchez-Pizjuán a falta del duelo entre ambos en el Wanda Metropolitano el mes que viene).



BONO: 8

Buenas intervenciones, especialmente abajo en el primer tiempo y por alto en el segundo, para evitar males mayores. Solvencia y tranquilidad con los pies. La concentración y la fiabilidad acostumbradas del marroquí, que no acusó su reciente contusión en la cabeza con su selección. La única a la que no llegó fue la del gol de Pedri.



JESÚS NAVAS: 6

Más pendiente de seguir a Ferrán Torres y de los desdobles de Jordi Alba que de proyectarse por el costado derecho, aunque aprovechó las transiciones en las que se esquivaba la presión culé para generar superioridades en campo ajeno y percutir, como en la gran contra de la reanudación en la que no pudo conectar con Ocampos a la postre.



KOUNDÉ: 9

Atentísimo al corte para subsanar despistes propios y ajenos. Ha ganado el empaque que, lejos de arrugarse, le hace crecerse en las grandes plazas. Valiente, asumiendo los riesgos necesarios, pero tirando de eficiencia. Si alguien tenía dudas de que está para jugar donde quiera...



DIEGO CARLOS: 9

Impresionante ejercicio de anticipación, fortaleza en el cuerpo a cuerpo y fenomenal lectura de las acciones de cierre. En el sitio exacto para aburrir a Aubameyang, generó una contra que a punto estuvo de acabar en el 0-1.



REKIK: 5

Ejerció de lateral zurdo para tratar de contener a Dembélé por dentro y por fuera, pasándolas canutas. Paradójicamente, mejor en sus (contadas) apariciones ofensivas que en su especialidad. Un buen slalom suyo casi fuerza un penalti, pero dejó un hueco atrás que pudo costar muy caro. Subidas interesantes, una después de un robo propio, en campo local en la reanudación. Se retiró lesionado al final.



GUDELJ: 6

El adelantamiento y estrechamiento de líneas le benefició, porque está en un buen momento y se afanó en el achique. Generoso e inteligente en los esfuerzos, anduvo por lo general también acertado en el pase.



JOAN JORDÁN: 7

El mejor del primer tiempo. Ocupó mucho terreno y se impuso habitualmente a De Jong y Busquets. Clarividente, confiado y certero a la hora de generar, fue igualmente un valladar defensivo, hasta el punto de que el anfitrión solía saltarse esa línea y buscar el pase en largo a las bandas para armar sus ofensivas. Bajó un poco en la reanudación, sobre todo sin el escudo de Gudelj.



RAKITIC: 6

Muy entonado en su vuelta a 'casa'. Jerarquía, junto con algo más de ritmo e intensidad, para contrarrestar la enorme capacidad creativa del Barça. Terminó muy cansado y más retrasado de lo que le gusta.



LAMELA: 4

Colaboró en defensa con faltas y ayudas, ya que su participación en ataque fue prácticamente nula. De esos partidos en los que, de no rascar bola, vas cogiéndoles asco enseguida... Tuvo un zurdazo para el 0-1 al poco de la reanudación en su única aproximación meritoria. Se le echó de menos.



OCAMPOS: 7

Estará más o menos atinado, porque es cierto que estropea muy a su pesar grandes ideas con malas decisiones finales, pero no se esconde ni se arruga en ningún escenario. La pide, se asocia y mira siempre la portería contraria, tirando de agresividad y verticalidad. Se pasó de frenada en el ataque más prometedor del Sevilla.



MARTIAL: 5

No es una referencia, aunque eso tiene contras y pros. Entre los últimos, su movilidad y capacidad para sacar de sitio a los centrales, descolgándose bien a las bandas y viniendo a recibir de espaldas, propiciando a veces que otros pudieran correr al espacio.



TECATITO CORONA: 5

Comenzó con ganas, percutiendo bien a la espalda de Jordi Alba y con diagonales interesantes, especialmente una que dejó en ventaja a Martial, si bien se fue diluyendo, 'pisándose' a veces con Montiel.



EN-NESYRI: 4

Pasó totalmente inadvertido, pese a jugar más de un cuarto de hora.



MONTIEL: 5

Sin tiempo para mejorar a Navas, imprimió carácter y poco más a la recta final.



AUGUSTINSSON: 5

Tuvo sobre la bocina el empate, tras fallo de Ter Stegen, pero le cayó a su pierna mala.



RAFA MIR: 5

Mucho más activo, participativo y belicoso que En-Nesyri, pese a actuar menos minutos.

?

JULEN LOPETEGUI: 9

Excelente planteamiento del vasco, que adelantó líneas y estrechó espacios para ahogar al Barcelona. Sabía que tendrían que aguantar una salida en tromba y varios arreones, pero sus centrales estuvieron espectaculares y, en la salida, el equipo nervionense pensó y ejecutó con rapidez. Las transiciones y asociaciones en campo contrario permitieron al Sevilla pugnar por el triunfo en todo momento y, sobre todo, no sufrir demasiado, teniendo el balón en un porcentaje bastante alto contra el Barça (superior al 45%).