Mino Raiola aparece... vivo y "enfadado" de que lo maten por segunda vez en cuatro meses

Muerto, por segunda vez en pocos meses. Mino Raiola, el popular agente de los futbolistas al que medios italianos daban por fallecido, no ha muerto aunque se encuentra grave. Primero, su familia ha salido al paso de las noticias que confirmaban su muerte, adelantada por la cadena italiana 'TgLa7' y 'ratificada por los periódicos 'La Gazzetta dello Sport', 'Il Tempo' e 'Il Messaggero'. Y posteriormente ha sido el propio Raiola el que ha escrito un tuit muy "enfadado" de que lo 'maten' por segunda vez en lo que llevamos de año.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.