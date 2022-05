Ancelotti le da al Betis la peor noticia

"Contra el Betis jugarán, más o menos, los que van a jugar la final". Carlo Ancelotti no oculta sus cartas. Lo avisó tras jugar contra el Atlético, cuando rotó en exceso después de haber jugado un partido exigente ante el Manchester City y en su duelo frente al Levante confirmó sus palabras.

El técnico italiano señaló que ante los granotas saldrían de inicio los que no había estado frente en el derbi madrileño y Courtois, Vinicius, Benzema... jugaron. Y algunos acabaron el encuentro.

Y tras ganar por 6-0, para el domingo ante el Cádiz también anunció que jugarán "Casemiro, Kroos y Militao" y algunos nombres que se esperaban ante el cuadro de Pellegrini y que podrían adelantar su recuperación para llegar con más rodaje a París. "Lunin va a jugar contra el Cádiz y Courtois contra el Betis (...) Creo que recuperamos también para el domingo a Ceballos y Asensio, creo que Hazard vuelve también. Está todo programado", señalaba Ancelotti. No estará Modric, que será baja por sanción tras ser amonestado este jueves. Ni, previsiblemete, Alaba, que llegaría justo para el Betis o ya para la final.

Ante esto hay pocas dudas de qué equipo jugará frente al conjunto de Manuel Pellegrini. Aunque podría parecer que estando la final tan cerca reservaría a alguien, Ancelotti ha dejado claro que alineará un once similar al que se enfrente al Liverpool y que, aunque no tenga la exigencia del otro partido, no quiere dejar a sus mejores hombres dos semanas sin competir.

Ante esto y salvo la duda de David Alaba se puede decir de memoria el equipo que se enfrentará al Real Betis, porque la única duda que siempre hay que es el jugador que acompañará a Benzema y Vinicius en ataque, el técnico italiano se encargó de despejarla: jugaría Rodrygo.

Y si bien el Betis ya sabe que en el Santiago Bernabéu le esperará el mejor Madrid y que, como demostró ayer ante el Levante, no se toma los partidos a broma, lo que no saben los béticos es cuándo jugarán.

En principio, el partido está puesto para el domingo 22 de mayo, pero varias fuentes apuntan que si no hay nada en juego, el Madrid pediría que adelanten el partido al viernes para tener una semana de descanso antes de la final del dia 28. Para que eso ocurra el Sevilla debería sumar en su visita al Wanda Metropolitano o el Betis no ganarle al Granada en el Benito Villamarín. Y ahí empiezan a surgir las suspicacias sobre favoritismos.