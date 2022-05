Así se paga la continuidad de Lopetegui en el Sevilla en las casas de apuestas

Marcelino y Diego Martínez destacan como favoritos a suplir al actual técnico del Sevilla. Las dudas crecen cada día más sobre Lopetegui

El futuro de Julen Lopetegui sigue dejando un gran misterio. El discreto rendimiento del Sevilla en la segunda vuelta de LaLiga ha desatado los rumores en torno a su continuidad en el banquillo. Los hispalenses han pasado, de estar hipotéticamente luchando por el campeonato en la primera vuelta, a sufrir para cerrar el billete para la próxima Champions. Aunque el club a través de presidente y director deportivo lo han ratificado, su falta de contundencia ha dejado la puerta abierta a un adiós que también dependerá del donostiarra. Según los pronósticos de Betfair, la opción de la continuidad del técnico vasco es lo más probable, pero se encuentra en el momento que genera más dudas en toda la temporada.

Aunque Lopetegui haya clasificado al Sevilla para la Liga de Campeones, algunas informaciones señalan que su proyecto se tambalea. Que Lopetegui continúe como técnico del Sevilla se paga a 1.73€ por euro apostado, pero detrás emergen dos figuras que antes no se contemplaban: Marcelino García Toral y Diego Martínez, dos entrenadores con un enorme cartel. El que fuera entrenador sevillista, Marcelino, acaba de salir de Athletic Club de Bilbao y muchos consideran que merece una segunda oportunidad en el Sevilla después de sólo durar siete meses en la temporada 2011-2012.

El técnico empezó con mal pie su etapa como entrenador sevillista, acabando eliminado en la previa de la UEFA Europa League frente al Hannover 96. Sin embargo, los hispalenses se rehicieron, empezando en gran forma el campeonato liguero. El Sevilla sumó nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota, un gran bagaje si conocemos que era un proyecto prácticamente nuevo.





La espina clavada de Monchi

No obstante, a partir de ahí, Marcelino perdió el control del equipo y del vestuario, sumando dos únicas victorias en catorce jornadas, además, de la eliminatoria de Copa del Rey frente al Valencia. El rendimiento de Marcelino como entrenador no fue el esperado y fue destituido a comienzos del mes de febrero de 2012.

Monchi siempre ha sido el foco de las noticias que hablaban del fracaso de Marcelino en Nervión. Así lo reflejan las declaraciones que hizo Monchi antes de hacer las maletas a la capital italiana. "Me siento responsable del fracaso de Marcelino en el Sevilla. No fui capaz de hacer una plantilla acorde a los perfiles que él necesitaba. No hice algo clave en la tarea de un director deportivo, la de no interpretar lo que un entrenador quiere. Marcelino es un entrenador top, de los mejores de España" declaró Monchi. Según los pronósticos de Betfair, que Marcelino entrene al Sevilla se paga a 5€ por euro apostado siendo la alternativa a Lopetegui más valorada.





Diego Martínez y su gran vínculo con el Sevilla

Con mucha fuerza, y cada vez más, suena también el nombre de Diego Martínez. Formó parte del equipo de Unai Emery cuando el de Hondarribia entrenaba al Sevilla. Estuvo presente en la primera Europa League que levantó aquel equipo, antes de hacerse cargo del filial, al que ascendió a Segunda división en la 2015-16. Cuando Monchi firmó, en contra de la opinión popular, a Julen Lopetegui en el verano de 2019, el nombre de Diego Martínez también aparecía en la lista de futuribles.

Sólo necesitaba el director deportivo que Diego diese un paso más en la elite, situación que vivió como entrenador del Granada. Todo indica a que ya lo ve preparado para el siguiente reto. Conoce la casa y las exigencias que le van a demandar desde la grada del Sánchez-Pizjuán. Según los pronósticos de Betfair, que Diego Martínez fiche por el Sevilla se paga a 7€ por euro apostado, la segunda opción con más probabilidad tras la de Marcelino. Lejos queda la alternativa de Marcelo Gallardo ya que Monchi quiere a un técnico que haya conocido la casa.





¿Quién será el técnico del Sevilla la próxima temporada?