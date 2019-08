Junta dice que el Ayuntamiento "le negó hasta en tres ocasiones" que se comercializara chorizo de Magrudis

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha afirmado que el Ayuntamiento de Sevilla "le negó hasta en tres ocasiones" que se estuviera comercializando chorizo de la empresa Magrudis, responsable del brote de listeriosis que afecta a 197 personas en Andalucía.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Jesús Aguirre, después de que el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, haya reprochado al consistorio el "no comunicar" la existencia de otros productos que "la empresa comercializó a través de una cadena de supermercados sin informar a las autoridades sanitarias" y el Consistorio hispalense haya negado este extremo argumentando que "faltan a la verdad" y que siempre "ha trabajado desde la coordinación".

De este modo, Salud ha explicado que el 19 de agosto el Servicio de Salud Pública de la Junta de Andalucía le envía un fax al Ayuntamiento de Sevilla en el que le pide, entre otras cuestiones, que le informe de "qué otros productos elabora la empresa además de carne mechada, cantidad estimada que puede haber en el mercado de cada uno de ellos y lotes, así como clientes a los que han podido ser distribuidos y que no se encuentran en el listado de distribución aportado por la empresa".

Ha indicado que el 21 de agosto, a través de un correo electrónico, el Ayuntamiento "remite" a un técnico de la Delegación Territorial de Salud un escrito de Magrudis, y que "en dicho correo --sin texto, en blanco--, reenvía un escrito de la empresa 'La Mechá' en el que adjuntan un informe en el que no aparece la comercialización de ningún tipo de chorizo y sí de otros productos como chicharrón, lomo al jerez, lomo casero al pimentón o lomo al pimentón entero".

Además, ha apuntado que el 22 de agosto el Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla "remite" una carta oficial a la Consejería de Salud en la que señala que "de la relación facilitada, con motivo de las inspecciones realizadas, se comprueba que no existe zurrapa de lomo ibérico blanco, lomo al pimentón, chorizo casero y chorizo ibérico".

Un día después, el 23 de agosto, Salud ha explicado que "hay un intercambio de correos" del área de consumo del Ayuntamiento de Sevilla a un cargo de la Dirección General de Salud de la Junta de Andalucía, "respondiendo a la reiteración de información sobre Magrudis", y ha añadido que remiten el listado de distribución del resto de productos en los "formatos de comercialización, elaborados por la empresa Magrudis, en el que mencionan crema de carne mechá, manteca colorá, zurrapa de hígado, pringá estilo casero, zurrapa de lomo roja y zurrapa de lomo blanca". "En ningún caso el Ayuntamiento menciona ningún tipo de variedad de chorizo", insisten desde la Junta.

Estas mismas fuentes han agregado que también el 24 de agosto "consta en un acta firmada por los técnicos sanitarios del Ayuntamiento una inspección en un centro de una cadena de supermercados de Sevilla tras la que inmovilizan la totalidad de productos de Magrudis, entre ellos 250 gramos de chorizo dulce".

"Este acta es la que no traslada el Ayuntamiento a la Junta", han lamentado desde Salud, y han indicado que "al no disponer de la información, la Junta realiza la inspección 'in situ' en la empresa el día 28 de agosto y detecta que sí se ha producido chorizo". "Si el Ayuntamiento hubiera trasladado el acta del día 24 a la Junta se habrían acortado los plazos de actuación", han finalizado.