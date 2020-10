Covid-19 en España y el mundo hoy | Estado de Alarma, restricciones y toda la actualidad sobre el coronavirus

08:30 LA VACUNA DE OXFORD FUNCIONA. Investigadores de la Universidad de Bristol (Reino Unido) han confirmado, tras un nuevo estudio, que la vacuna contra el coronavirus en la que trabajan conjuntamente la Universidad de Oxford y AstraZeneca funciona a la perfección cuando es introducida en las células, lo que la hace capaz de generar una fuerte respuesta inmune. El director de la investigación, David Matthews, doctor de la Facultad de Medicina Celular y Molecular de Bristol, aseguraba en New York Post que "hasta ahora, la tecnología no ha podido brindar respuestas con tanta claridad, pero ahora sabemos que la vacuna está haciendo todo lo que esperábamos y eso es solo una buena noticia en nuestra lucha contra la enfermedad". Los resultados no han sido revisados por otros expertos, pero han sido aplaudidos por ser "un maravilloso ejemplo de colaboración interdisciplinaria", indica Sarah Gilbert, profesora de la Universidad Oxford y líder del ensayo.

Esta vacuna había perdido prestigio tras morir uno de los voluntarios que supuestamente la probaron, aunque según varias informaciones, el fallecido no había recibido la dosis de la vacuna, sino un placebo.



08:20 JEFE DE GABINETE DE TRUMP: "NO VAMOS A CONTROLAR LA PANDEMIA". El jefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, asegura a CNN que Estados Unidos no va a "controlar la pandemia" después de anunciar varios contagios en el entorno del vicepresidente Mike Pence. "Lo que vamos a controlar el hecho de que podemos tener vacunas, terapias y otros medios para aliviar" la enfermedad.



08:15 RONALDINHO, POSITIVO. Ronaldinho anunció este domingo que ha dado positivo por coronavirus, pero que se encuentra bien y asintomático pasando la enfermedad en Belo Horizonte. Así lo comunico en un vídeo en Twitter el propio Ronaldinho, el que fuera jugador del FC Barcelona entre 2003 y 2008. El brasileño tendrá que aislarse en Belo Horizonte, donde se encontraba para un acto público este mismo domingo que fue suspendido.



08:10 ESPERANZADORAS NOTICIAS DESDE AUSTRALIA. Melbourne, epicentro de la segunda ola de la covid-19 en Australia, comenzará a levantar el confinamiento y la restricciones de los negocios esta semana, tras registrar este lunes cero casos nuevos. Las tiendas, restaurantes, cafeterías y negocios de belleza de Melbourne, la segunda ciudad más poblada del país y capital del estado de Victoria (sureste), reabrirán a partir de la medianoche del martes, y se permitirá el movimiento de personas en la urbe, indicaron hoy las autoridades locales.



08:05 XXIII CONFERENCIA DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS. Pedro Sánchez y los líderes autonómicos se verán las caras este lunes en la XXIII Conferencia de Presidentes, después de que el Gobierno haya decretado el estado de alarma tras haberlo pedido once ejecutivos autonómicos. La reunión, que se desarrollará de manera telemática, está prevista para abordar los criterios de reparto de los fondos europeos que llegarán a España y contará además con la presencia virtual de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

08:00 Buenos días. Comenzamos con la información diaria sobre toda la actualidad de la pandemia provocada por el Covid-19 en España y resto del mundo.

08:00 Buenos días. Comenzamos con la información diaria sobre toda la actualidad de la pandemia provocada por el Covid-19 en España y resto del mundo.