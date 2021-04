Iglesias abandona un debate porque Monasterio no se cree sus amenazas de muerte

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha abandonado esta mañana el Debate de la Ser en su arranque después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, se haya reafirmado en que no cree sus amenazas de muerte y tras pedirle "que se largue".



Iglesias ha comenzado el debate hablando de que la "tolerancia e impunidad van a más" tras recibir él y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hayan recibido cartas con balas reales. "No es aceptable que la señora Monasterio ponga en duda lo ocurrido y si no se retracta vamos a abandonar el debate", ha amenazado.



Luego, la cabeza de lista de Más Madrid, Mónica García, ha manifestado su "condena sin paliativos" y todo su apoyo, "una reflexión del deterioro de la sociedad para que esto se haya normalizado y cristalizado el odio". "Absolutamente deplorable y aberrante", ha manifestado.



La candidata de Vox ha dicho que condena la violencia y ha pedido a Iglesias que denuncie también la violencia en sus mítines como en Vallecas. "Le animo que vaya a denunciar estas amenazas. No nos creemos nada. Y si quiere pues lárgese, que es lo que queremos muchos españoles. Es muy fácil, que se levante, que lo están deseando un montón de españoles, que se vaya de España. Venga, me alegro que se vaya", ha dicho



Iglesias ha añadido, mientras se levantaba de la silla, a la presentadora del debate, Angels Barceló, que "están cometiendo un error con esta gente blanqueándolos. Nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha", ha recalcado.



Barceló ha pedido a Monasterio que no es el tono que quieren aplicar este debate porque "es un debate entre demócratas", a lo que le ha respondido que era partidista y que era una "ministra política". "Esto es una aberración", ha apuntado Mónica García.





??VÍDEO | @PabloIglesias abandona el #DebateSER tras escuchar las palabras de @monasterioR, que se niega a condenar las amenazas de muerte recibidas por el líder de @PODEMOS https://t.co/AESTZXSFd5 pic.twitter.com/VGjKkseszO — Cadena SER (@La_SER) April 23, 2021