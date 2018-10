De Sampaoli a Zidane: la atractiva lista de entrenadores en paro

Justo antes del parón, se ha producido la primera destitución de un entrenador en LaLiga, siendo relevado Leo Franco por Francisco. No obstante, el argentino no será el único en perder su puesto a lo largo de la temporada, a buen seguro.

No en vano, en estos momentos hay otros técnicos que están en el punto de mira y que podrían irse al paro de no conseguir que sus respectivos equipos reaccionen. Julen Lopetegui (Real Madrid), Míchel (Rayo Vallecano) y Javier Calleja (Villarreal CF) son, ahora mismo, los que están ahora más en entredicho, aunque Antonio Mohamed (Celta), Mauricio Pellegrino (CD Leganés) y Eduardo Berizzo (Athletic Club) no deberían descuidarse.

De hecho, no tendría que hacerlo ninguno, pues cualquier preparador, siendo siempre la parte más débil, podría caer tras una mala racha. Y se da la circunstancia, además, de que en estos momentos están deseando hacerse cargo de un equipo un buen número de entrenadores de nivel. El último en estar disponible es Leonardo Jardim, destituido del AS Monaco.

En nuestra galería repasamos cuáles son los que se encuentran en estos momentos en paro.