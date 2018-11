El Manchester City llama a la puerta de Nicolas Pépé

El joven atacante marfileño Nicolas Pépé estuvo en la agenda del Sevilla el pasado mercado de verano. De hecho, el club de Nervión lo intentó hasta casi última hora del cierre de mercado, llegando a ofrecer 25 millones de euros por el jugador del Lille según informó Telefoot allá por septiembre.

Y visto lo visto, no era una cantidad desorbitada. Y es que Pépé ha comenzado como un tiro la temporada, firmando ocho goles y siete asistencias en los 12 partidos que ha disputado en la Ligue 1. Este enorme rendimiento del extremo diestro que también puede jugar como delantero ha hecho que los grandes equipos de Europa entren en escena, obligando muy posiblemente al Sevilla a olvidarse del jugador de forma definitiva.

En enero vuelve a abrirse el mercado de fichajes y parece bastante probable que el Sevilla contará con la dura competencia de la Premier. Y es que tanto el Arsenal de Unai Emery como el Manchester City de Pep Guardiola están muy interesados en el atacante.

Será muy complicado, por no decir imposible, que el Sevilla pueda competir económicamente con las poderosas libras esterlinas. Así, The Times informa que el City ya habría entablado los primeros contactos con el Lille para ver su disponibilidad a dejarlo marchar en el mercado invernal.

Sin embargo, el presidente del conjunto francés, sabedor de que Pépé es un caramelo para muchos clubes, se ha desmarcado con unas declaraciones bastante significativas. "Incluso por 100 millones, Pépé no se irá. Podríamos haberlo vendido este verano y no lo hicimos. No se irá este invierno. Quiero que se quede, queremos que se quede, él quiere quedarse y jugará toda la temporada. Después, no somos un club que pretende retener a los jugadores que tiene la oportunidad de jugar en grandes clubes europeos. Lo más probable es que se vaya este verano, pero ahora él quiere quedarse", espetó recientemente Gerard López, que ya se frota las manos con la posible venta de Nicolas Pépé.