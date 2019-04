Juanmi: "Un jugador lo que quiere es tener continuidad"

Juanmi Jiménez es una de las opciones que maneja el Betis para reforzar su delantera. El futbolista no está contento con los minutos que está teniendo en San Sebastián y hoy lo ha reflejado en una entrevista concedida a SER Guipuzcoa. "Un jugador lo que quiere es tener continuidad, tener minutos. No he tenido esa continuidad de tener cinco partidos de inicio, que es lo que quiere un jugador. Trabajo cada semana para estar en el once, pero es decisión del entrenador y hay que acatarlo. Este ha sido un año como en los anteriores en los que no he tenido la continuidad de partidos y de juego para tener confianza. Quedan seis partidos y ojalá pueda ayudar a conseguir los objetivos", manifestaba el de Coín.

El delantero no ha querido dar pistas sobre una salida y ha esquivado las preguntas sobre su futuro, aunque en sus respuestas sí que se percibía que quiere más protagonismo. "Ahora mismo me planteo acabar los partidos que quedan, ayudar al equipo a conseguir el objetivo en los puestos de arriba. No hemos hablado con el club del futuro. Quedan seis partidos y ojalá podamos acabar bien el año. Mi sensación es que el sábado tenemos un partido importante en el que tenemos que ganar para seguir escalando posiciones. Todo llegará a su tiempo", ha señalado.

En Anoeta le han colgado el cartel de revulsivo, algo que no le gusta especialmente: "No me molesta que me llamen revulsivo, ese es un concepto creado por los periodistas con el que no me identifico. Yo quiero salir y darlo todo siempre".

