El Manchester United, amenaza final para el Sevilla FC por Ocampos

El fichaje de Rúben Dias por el Manchester City evaporó, afortunadamente para los intereses nervionenses, el interés del gigante celeste por Jules Koundé, un respiro para Monchi, que se remitió siempre a la cláusula de rescisión del central francés (90 millones de euros) para dejarlo ir, con la connivencia del internacional 'blue' sub 21, que estaba por la labor de quedarse para seguir creciendo en el Sevilla FC. Una amenaza que parecía la última por uno de los baluartes blanquirrojos. Con lo poco que queda de ventana de transferencias (hasta el próximo lunes a las 23:59 horas), y a la espera de poder incorporar a un extremo polivalente (con Idrissi como favorito), todo hacía indicar que, salvo las salidas de varios de los descartes (Roque Mesa, Gnagnon, Amadou, Corchia, Aleix Vidal, Carlos Fernández...), pocos movimientos más se iban a producir.

Nada más lejos de la realidad. Y es que la gran temporada 19/20 firmada por el Sevilla, coronada con la clasificación para la Champions y la conquista de la Europa League, ha despertado el interés de muchos clubes poderosos por otros efectivos de la plantilla que adiestra Julen Lopetegui. Es el caso de Lucas Ocampos. Así lo asegura ESPN, que habla de una ofensiva final del Manchester United por el extremo argentino, a quien ven como el mejor sustituto posible del frustrado Jadon Sancho, a quien el Borussia Dortmund no traspasa por menos de 120 millones de euros. Los 'red devils' se plantaron en 90, aunque todavía les sobrarían 15 para llevarse al ex del Marsella del Sánchez-Pizjuán.

De esta forma, la cláusula de Ocampos es de 75 kilos, cantidad a la que estaría dispuesto a llegar el club inglés para llevarse al atacante, con el que, lógicamente, tendría que llegar antes a un entendimiento. Queda claro que el Sevilla FC no rebajará sus pretensiones, puesto que no desea la marcha del internacional albiceleste, al tiempo que necesitá recursos para suplirle en lo que reste de mercado. Con todo, la normativa española brinda un mes más a aquellas instituciones que vean cómo se les priva de un futbolista vía cláusula, aunque, de comprar fuera de plazo, la operación tendría que ser libre de tránsfer (de Primera o Segunda, no de fuera).