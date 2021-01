El mercado de fichajes de invierno en directo: noticias, cesiones, traspasos...

Coudet no oculta que quiere a Cervi

"No sé si está dentro de nuestras posibilidades. Me gustaría contar con él pero ya estoy contento porque estaremos más completos en la semana con Iago, Denis o Augusto. Alfon lo hizo bien pero es complicado darle la responsabilidad", aseguraba el técnico del Celta, Eduardo Coudet, tras su duelo ante el Eibar. El fichaje del centrocampista del Benfica se cerraría en unos 4 millones de euros.





?? Claudio Barragán, destituido.



El consejo de administración del Real Club Recreativo de Huelva ha decidido destituir a Claudio Barragán como entrenador del primer equipo.



?? https://t.co/7VpjVB1ASl pic.twitter.com/2fNmYwigVV — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) January 24, 2021

está, según asegura TMW, a un paso de dejar el Ajax y, desde donde llegó al Sevilla. El motivo es el problema que tiene con la justicia holandesa tras su percance con un familiar el pasado verano, que le costó su detención.Seguimos con una noticia cercana sucedida ayer. El Recreativo de Huelva comunicó, tras caer 3-1 en el campo del Algeciras CF, partido correspondiente al Grupo 4A de la Segunda División B. El club onubense informó a través de un comunicado difundido en sus redes sociales que el consejo de administración decidió prescindir de los servicios del técnico valenciano, que como futbolista fue internacional con la selección absoluta española.Abrimos, una vez más, con el Barça. Aunque hace unos días se produjo una reunión entre Carles Tusquets, presidente interino, y los tres candidatos a la presidencia (Freixa, Font y Laporta), y se decidió que no se contrataría ningún jugador., que sería Eric García, antes del cierre de este mercado.¡Buenos días! Comenzamos la última semana del mercado de fichajes, en un día en el que se esperan varias novedades y el avance de algunas operaciones.