Un posible derbi por Rodrigo

No se sabe bien por qué, pero Rodrigo Moreno (30) no ha encajado bien con Marcelo Bielsa, pese a que Víctor Orta invirtió 30 milllones de euros el pasado verano para llevárselo al Leeds United. Sea de interior, mediapunta o delantero, el ex atacante del Valencia CF entra poco en los planes de Marcelo Bielsa y ya se habla de un posible regreso a LaLiga el próximo verano.

Real Betis o Sevilla FC, según la rumorología, serían los posibles destinos del hispano-brasileño, quien a buen seguro habrá sido ya ofrecido en las oficinas de los clubes hispalenses.

En el 4-2-3-1 de Manuel Pellegrini, encajaría seguramente más por Nabil Fekir, actuando por detrás del punta, mientras que el 4-3-3 de Lopetegui sería más bien extremo.

Sea como sea, el valor de Rodrigo ha bajado (a 20 kilos, según Transfermarkt) y representa un interesando oportunidad de mercado a la que, con casi toda probabilidad, estarán atentos tanto Cordón como Monchi. Esta temporada, suma cinco goles y una asistencia en 24 partidos (1.289').