Dani Alves: "Jugar un Boca-River fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande"

El ex sevillista Dani Alves se ha unido a aquellos que consideran que disputar la segunda parte de la final de la C opa Libertadores en España es algo negativo, incluso ofensivo. Ni River Plate ni Boca Junior aceptan que disputar su final en el Santiago Bernabéu sea una realidad, en esa posición se sitúan Maradona, Chilavert y, ahora, Dani Alves.

El lateral del PSG y ex del FC Barcelona ha estallado en su cuenta de instagram, donde ha subido un vídeo en el que se muestra molesto con la decisión de que el encuentro se vaya a disputar el 9 de diciembre en el templo madridista.



Dani Alves se considera a sí mismo una persona " de buenas vibras", en el vídeo solicita "que se hagan las cosas bien". De lo contrario, tendrán que "ponerse serios". Sucede que, para el futbolista brasileño, " jugar un Boca-River fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande" que ha visto. Considera que "todas esas personas que no tienen nada que ver con lo sucedido no tienen que pagar por unos maleducados". Trató de explicarse en su publicación aludiendo a la empatía: "A lo mejor, solamente tenían esta posibilidad de ver un Boca-River en una final y no la van a poder ver porque lo han cambiado a Europa".



Concluyó el vídeo explicando por qué se había sentido en "el derecho y la obligación" de expresar su opinión al respecto: "Se supone que no tengo nada que ver, pero yo como jugador sudamericano y como un enamorado del fútbol y de la rivalidad sana, me he sentido en el derecho y la obligación de expresar mi opinión. Espero que esto no se juegue por el bien del fútbol y por el respeto de aquellos que no tiene nada que ver. No se educa a los maleducados quitándoles las cosas, se educan enseñándoles buenos modos y sobre todo que, cuando se va a la cancha, se va a vivir el sentimiento, la pasión y el fanatismo".