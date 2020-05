De 'Niño Prodigio' y pasar pruebas en Betis y Madrid, a trabajar en una planta de reciclaje

Podría ser, perfectamente, uno de los protagonistas de 'Niños Futbolistas', el libro de Juan Pablo Meneses que denuncia el oscuro negocio que se esconde tras la compra de presuntos jóvenes prodigios latinoamericanos para venderlos en Europa. Se llama Luis Henrique dos Santos, le apodan 'Pety' y en 2012 llegó a España para someterse a una prueba en el Real Betis y, posteriormente, en el Real Madrid. No se quedó, pese a superarlas, por problemas burocráticos. Hoy, a sus 22 años, trabaja en una planta de reciclaje, y hace tiempo que ya ve las cosas desde un prisma muy distinto: "En el fútbol hay mucha traición; uno siempre está pensando en joder al otro". Pety sólo un 'Nuevo Maradona' más que se queda en el camino.

"Un hombre de negocios vio un vídeo que mi padre publicó en Youtube, cuando tenía 8 ó 9 años, y me trajo con mi familia para una prueba en Olé Brasil, el equipo base aquí en Ribeirão Preto. Les gustaba mi fútbol, y jugué durante tres o cuatro años en el club", ha recordado Pety, en palabras a UOL Esporte.



El Betis fue el primero en probarle y en Heliópolis le dieron el visto bueno. El problema es que, al ser menor de 18 años entonces y haber nacido fuera de Europa, los verdiblancos debían pagar la estancia de su familia en España, buscarles trabajo... Demasiado dinero y esfuerzo por un niño de 13 años, al que le restaba un largo trecho hasta la cima.



"Estábamos en un restaurante, ya compramos los billetes para Brasil, y de la nada llegó una llamada de los chicos del Real Madrid. Se suponía que debía quedarme con ellos durante un mes e incluso competir en campeonatos", asevera Pety, concordando con lo que dijo su agente (Fabricio Zanello) entonces: "Sabemos que estáis en España y que. Nos gustaría que vinieseis a Madrid para hacer una prueba".

"Pasé una semana a prueba, y les gustó. Pidieron que me quedara una más, y también les gustó. El día que dijeron que pasé las pruebas no fui, pero mi exagente sí. No sé lo que le dijeron a él. Yo me quedé en el hotel y, cuando regresó, me dijo: 'Has sido aprobado, pero vas a Cruzeiro y cuando tengas 18 años volverás aquí'". Nunca más regresó a España.

"Me echaron por mi irresponsabilidad. No iba a la escuela (y era obligatorio). No tenían nada de qué quejarse en el campo. Mi problema era más sobre la escuela", rememora un Pety que cree que, realmente, no llegó a la elite por su "baja estatura". "Hoy trabajo como asistente general para una empresa de reciclaje de cartón y plástico. Mi sueño es volver a jugar; sólo necesito una oportunidad para mostrar el regalo que Dios me ha dado".

Y es que Pety tenía talento, pero para que un 'Niño Futbolista' llegue a la elite se necesita mucho más que eso.