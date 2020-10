Valen más de 30 millones y no los verás en la Champions

Con 32 equipos y algunos de los mayores presupuestos del planeta, lo lógico es que los mejores futbolistas del mundo estén en la Champions, pero lógicamente, no caben todos y no son pocos los que no tienen cabida o juegan en clubes que no ha podido acceder este año a esa competición.

Hay algunos, incluso, que por el equipo en el que militan lo tendrá difícil, incluso, poder jugarla alguna vez. Pero, pese a ello, se encuentran entre los más valorados del fútbol mundial.

De hecho, hay más de 50 jugadores con un valor de mercado de más de 30 millones de euros que no disputan esta competición en estos momentos, entre ellos, varios ex de Sevilla FC y Real Betis, y alguno que todavía milita en el club heliopolitano.

Estos son los 'cracks' a los que no verás en la Champions 20-21.