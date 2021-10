La 'guerra de Marsella' acaba con varios heridos y 21 detenidos

El OM-PSG, pese a no contar con aficionados parisinos para evitar incidentes, acabó en disturbios que acabaron con 21 detenciones. Los incidentes que se produjeron en la noche del domingo al lunes en torno al estadio Velódromo donde se disputaba el clásico del fútbol francés entre el Olympique de Marsella (OM) y el París Saint Germain.



Fuentes policiales, consultadas por el canal BFMTV y por la emisora France Info, precisaron que también hubo nueve heridos entre los agentes de las fuerzas del orden en los enfrentamientos.



Ya durante el mismo, según la cadena RMC, un policía resultó herido por bengalas y detonadores y fue llevado al hospital. Además del humo, algunos simpatizantes también derribaron las barreras de seguridad y se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desplegadas por ser un partido de alto riesgo.



Los mayores altercados se produjeron durante la primera parte del encuentro, cuando cientos de personas intentaron entrar en el estadio pese a que las puertas estaban ya cerradas, lo que necesitó la intervención de las fuerzas del orden, que utilizaron gases lacrimógenos.



Dentro del Velódromo, 65.000 personas llenaban las tribunas y el partido, que finalizó con empate a cero, también quedó marcado por los incidentes. El lanzamiento de diferentes objetos obligó a detener el juego en dos ocasiones con Neymar como principal objetivo. Los petardos y bengalas crearon una espesa niebla y un espontáneo saltó al terreno de juego.

