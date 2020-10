Mateu para el Atleti-Betis y Hernández Hernández para el Sevilla-Eibar.

El Comité de Árbitros (CTA) ha dado a conocer en el día de hoy las designaciones arbitrales para la jornada séptima de LaLiga que se disputará este fin de semana. En lo que respecta a los equipos hispalenses, el Sevilla FC-Eibar será dirigido por el colegiado canario Alejandro Hernández Hernández y estará asistido en el VAR por Santiago Jaime Latre.

En cuanto el Betis, después del polémico arbitraje recibidod por Estrada Fernández, visita al Atlético de Madrid en un partido que será arbitrado por el valencia Mateu Lahoz, que tendrá la ayuda en el VAR de González Fuertes.



El árbitro Juan Martínez Munuera dirigirá el partido Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou. Martínez Munuera contará con José María Sánchez Martínez, del Comité Murciano, como árbitro VAR.

El equipo arbitral lo completarán Jorge Díaz Escudero (C. Murciano) como cuarto árbitro y los asistentes Diego Barbero Sevilla (C.Andaluz), Miguel Martínez Munuera (C. Valenciano) y Raúl Cabañero Martínez (C. Murciano) como asistente del VAR, con el valenciano Vicente Lizondo Cortés como delegado informador.