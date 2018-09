3-0. Adrián, Hicham y Ricca mantienen invicto al Málaga

El Málaga continúa líder invicto de LaLiga 1/2/3, con cinco victorias consecutivas, al ganar este sábado claramente (3-0), con goles de los centrocampistas Adrián e Hicham y del defensa Federico Ricca, al Córdoba, que luchó pero que no pudo ante los mejores recursos locales.



El conjunto cordobés le imprimió mucho ritmo en el comienzo, imponiéndose a su rival en el centro del campo, aunque el Málaga poco a poco fue equilibrando el partido con el centrocampista Javi Ontiveros, muy activo, que disparó al poste en el minuto 11.



El Málaga empezó a dominar con insistencia por su superioridad por las bandas y el enorme trabajo del delantero argentino Gustavo Blanco cerca del área.



Una jugada de estrategia valió el primer gol del partido, tras un saque de banda por la derecha y el toque sutil de cabeza de Gustavo Blanco al área pequeña que aprovechó Adrián, que también de cabeza cruzó el balón y batió a Carlos Abad en el minuto 15.



El Córdoba no sufrió el golpe después de manejar el partido en los primeros minutos y volvió a tener el balón y a distribuirlo, aunque sin crear peligro. Sí lo hizo el Málaga cada vez que merodeó el área visitante.



El equipo local aumentó su ventaja tras una acción del delantero Harper por la izquierda. Su centro lo remató Gustavo Blanco y lo rechazó el guardameta Carlos Abad, pero el balón le llegó a Hicham, que, de cabeza, consiguió el segundo gol en el minuto 39, aunque poco pudo saborearlo porque se tuvo que retirar lesionado un minuto después.



El Málaga, con el encuentro prácticamente sentenciado, jugó tranquilo sabiendo que era superior a un Córdoba que movió bien el balón, pero el físico no le daba para llegar con peligro a la portería local.



El defensa uruguayo Federico Ricca tuvo el tercero para los de Juan Ramón Muñiz, pero su disparo lo desvió el guardameta Carlos Abad, como también hizo lo propio su homólogo Munir a un disparo de Aguado, el primero del partido para el equipo de José Ramón Sandoval.



Ricca buscó su gol y llegó cuando remató con un disparo seco y duro un balón rechazado por la defensa del Córdoba en el área grande, lo que supuso el 3-0 definitivo.



Después, el delantero argentino Gustavo Blanco protagonizó una gran acción particular robando el esférico en su propio campo y driblando a varios contrarios, pero su lanzamiento colocado, y casi sin fuerza, lo despejó Carlos Abad.



El partido murió y el Málaga, que fue justo vencedor por ocasiones y juego, sigue firme en su objetivo de regresar a la máxima categoría, mientras que Córdoba cumple la quinta jornada con solo dos puntos y sin conocer aún el triunfo.



- Ficha técnica:



3 - Málaga: Munir; Cifu, Luis Hernández, Pau Torres, Ricca; Hicham (Juan Carlos, m.41), N'Diaye, Adrián, Ontiveros (Pacheco, m.88); Gustavo Blanco y Harper (Koné, m.80).



0 - Córdoba: Carlos Abad; Loureiro, Quintanilla, Valentín (Aythami, m.21), Javi Galán; Blati Touré, Vallejo, Aguado, Alfaro (De las Cuevas, m.80); Jovanovic (Expósito, m. 58) y Andrés Martín.



Goles: 1-0, M.15: Adrián. 2-0, M.39: Hicham. 3-0, M.72: Ricca.



Árbitro: Santiago Varón Aceitón (Colegio Balear). Mostró tarjeta amarilla a los malaguistas Cifu (m.20), Adrián (m.30), Ontiveros (m.47) y Pau Torres (m.62); y a los cordobesistas Blati Touré (m.26) y Quintanilla (m.53).



Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga 1/2/3 diputado en el estadio La Rosaleda ante 19.047 espectadores.