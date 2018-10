Jero Herrera, a Alemania en busca de su sueño

Criado en la siempre prolífica y virtuosa cantera del Coria, Jero Herrera (03/01/1995) es otro de esos futbolistas que emigran al extranjero en busca de cumplir su gran sueño: convertirse en futbolista profesional.

Con sólo 23 años, este joven carrilero, que se ha reconvertido en atacante fuera de nuestras fronteras, ya es todo un trotamundos futbolístico teniendo experiencias en Inglaterra y Alemania, donde prueba ahora con el filial del Duisburgo.

Jero Herrera atendió a ESTADIO, contó cómo está disfrutando del balompié y anima a todos a seguir su ejemplo. "Yo salí del Coria. Estuve allí desde niño, debuté con Mariano Suárez en el primer equipo", inició. Ante las dificultades de continuar en España probó fortuna fuera gracias a un familiar. "Me fui a Inglaterra y comencé en el Saints Albans, luego me fui al Tooting & Mitcham y allí gané la Copa London Senior Cup, una especie de Copa Federación. Luego llegué a Alemania, estuve lesionado y tras una breve experiencia en Gibraltar, jugué en La Nucia de la Tercera valenciana. Ahora pruebo en el Duisburgo".

Tras "sufrir" diferentes estilos de juego, Jero ha podido comprobar las diferencias entre ellos. "En Inglaterra, es muy físico. Cuando llegué el entrenador me dijo que debía ponerme fuerte porque no iba a jugar. Hasta que no gané músculo no jugué. El juego es más permisivo con mucha segunda jugada", argumentó. Por su parte, el ribereño afirmó que Alemania "es diferente, siendo una mezcla entre el español y el inglés, con más técnica y mejor tácticamente. Muy bien trabajado donde los porteros son muy buenos con los pies también".

Vivir fuera te obliga a estar lejos de tus seres queridos, pero Jero Herrera no se arrepiente y anima a hacerlo a otros. "Soy compañero de generación de Juanma (Coria) y Pedro (Villafranco), y les digo que lo hagan. Maduras, creces como persona y te conviertes en una persona más responsable. Es un máster en la vida". Jero Herrera continúa los pasos de un paisano suyo, Antonio Salas Quinta, Añete, ganándose la vida como jugador de fútbol en el extranjero. Ahora mismo no se plantea volver y argumenta que muchos jugadores de categorías inferiores deberían probar la experiencia. "Creo que los futbolistas españoles no prueban esto más por desconocimiento que por miedo. El impago como ocurre en nuestras categorías no se contempla y en la quinta o sexta inglesa puedes vivir dignamente. Está todo muy profesionalizado. Viendo como está el fútbol en España, nunca diría que no pero ahora mismo no me planteo en volver".

Lo cierto es que Jero Herrera espera respuesta del Duisburgo para firmar con su segundo equipo, si no sale finalmente probará en Italia, donde tiene dos propuestas más.