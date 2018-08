Amenaza de arriba, nunca

El curso pasado, la buena noticia que representó la promoción de Loren, Junior, Francis o Narváez no lo fue tanto, egoístamente, para el filial, que perdió a sus mejores futbolistas y no pudo mantenerse en Segunda B. Con todo, José Juan Romero, que sigue en el banquillo heliopolitano, no teme otra ´fuga´ masiva de talentos. "Ojalá que el primer equipo deba tirar de ellos. Si esta temporada lo hacen, seguiremos teniendo argumentos. El problema del curso pasado es que no teníamos argumentos para suplir; ésa es la realidad. Si tiran de algún jugador, tendremos variantes", explicaba tras el exitoso debut ante el Conil (3-0) en sala de prensa el gerenense, que se deshizo en elogios hace Rober González, nuevo líder del segundo equipo bético.

"Quizás corrió demasiado la temporada pasada, al igual que algún otro. No les tocaba estar aún en el Betis Deportivo o en esas circunstancias, pero también les ha servido, porque se han curtido. Rober es un futbolista que nos da muchos registros, porque ponerle en cualquier posición es sinónimo de eficacia. Al no estar aún Nané, y tras probarlo en pretemporada de falso punta y ser un futbolista inteligente, lee todas las situaciones. Hizo dos goles. La jugada del segundo, que me parece maravillosa, la inicia y acaba él.

Ese tipo de futbolista, como son los Rodri, Abreu o Irizo, pueden dar el registro que necesitemos en cualquier momento", añadió el otrora mediocentro, que confesó sus preferencias: "Soy un enamorado del talento y del futbolista. A día de hoy, tengo debilidad por Diego González, que venía con el cartel de que podía salir y vimos en él la posibilidad de ser central zurdo. Nos fue convenciendo cada día a pico y pala; al quinto, ya sabíamos que se quedaría en la plantilla. Luego, está el genio de Rodrigo, ese perfil de futbolista que me hace sonreír. Confiamos y esperamos muchísimo de ellos".