David Páez ve la botella medio llena

El Écija sumó ante el Ciudad de Lucena su primer punto del campeonato, un bagaje positivo a tenor de la entidad del rival.

Sin embargo, David Páez, entrenador ecijano, no se mostró cien por cien satisfecho. "Fue un partido muy igualado, pero sí que es cierto que viendo el transcurso del partido me quedo con una sensación amarga", declaró el míster gallego, añadiendo que: "Sabíamos que el Ciudad de Lucena era un buen equipo, con jugadores muy rápidos de mediocampo hacia adelante. Aunque a nosotros también nos gusta el balón, sabíamos muy bien con qué equipo nos enfrentábamos. No hemos sufrido y el partido se ha decidido con dos acciones a balón parado".

El nuevo entrenador astigitano confía en que pronto lleguen las victorias. "No me gusta que hablan maravillas de mi equipo; sólo tenemos un punto. Nos tenemos que ir adaptando", declaró.

Acerca del balance de las tres jornadas disputadas, en las que el Écija suma un punto de nueve posibles, ha marcado un gol y ha recibido tres, Páez señala que: "A nivel ofensivo llevamos en tres partidos un gol. Tenemos que mejorar el aspecto ofensivo, pero sí es cierto que a nivel defensivo estamos trabajando bien".

El sábado, Coria

Por último, el conjunto astigitano afrontará su próximo partido el sábado (20:00 horas). El rival, el Coria de Alejandro Ceballos.