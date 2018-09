Así fue la jornada 5 en Tercera División

Coria 3-1 Gerena: Una cuestión de determinación

El Coria solventó el derbi ante el Gerena con un 3-1 que le permite encadenar su tercera jornada sin perder y sumar ocho puntos. El Gerena, por su parte, encajó su segunda derrota en un duelo en el que no se presagiaba el resultado final a falta de cinco minutos, pero dos acciones determinantes de los locales decidieron el envite.

El inicio del encuentro cumplió con el guion que se preveía. El Gerena se hizo con el balón, sin rifarlo, e iniciando la jugada desde su portero, mientras que el Coria, hasta que el físico le aguantó y el calor hizo mella, asfixiaba a los rojinegros con una presión alta.

Este panorama duró hasta los primeros 25´, sin acciones destacables. El Coria bajó su presión y el Gerena, además de posesión, fue ganando terreno. Así, llegaron las primeras oportunidades: remate muy desviado de Juanjo (28´) y lanzamiento alto de Rioja tras un robo de balón de Gordo (29´).

Sin embargo, cuando el Gerena aumentaba su dominio, el Coria golpeó. Un lanzamiento de Migue rebotó en un gerenense, y Mario, que siguió la acción, recogió el balón y de un fuerte derechazo hizo el 1-0. El momentáneo héroe local tornó en villano en el 38´; una mala cesión suya fue a parar a Rioja, que desaprovechó dos mano a mano.

El paso por los vestuarios deparó un cambio de sistema coriano (del 1-4-4-2 al 1-4-1-4-1) y de algunas piezas, aunque quien golpeó fue el Gerena, con el 1-1, en propia puerta de Mario tras un centro de Rioja. Ceballos, míster ribereño, agitó de nuevo su equipo en el 58´, dando entrada a Iván Martín y a Espada, ordenando de nuevo sus piezas.

El Gerena también movió el banquillo, pero el Coria mostró más determinación. Espada, Dani Casado y Joni, de falta, avisaron, aunque los goles llegaron en el tramo final: un persistente Mario asistió a Espada, que batió a Linares de vaselina (85´), sentenciando Pedro Chacón (89´), que aprovechó la indecisión de la zaga visitante para batir a Linares.



Córdoba B 1-1 Utrera: La reacción llega a tiempo

El Utrera sumó un valioso punto ante el Córdoba B, segundo, dejando atrás así la derrota la pasada semana contra el Algeciras. La igualdad predominó en el inicio del partido. El Córdoba B tuvo más el balón, aunque se encontró con un Utrera bien colocado y que buscaba las contras. Se igualaban las fuerzas pasado el ecuador de la primera parte, ya que el Utrera comenzó a combinar algo más. Sin embargo, el filial seguía dando más sensación de peligro, siendo el sevillano Chuma el más incisivo.

La segunda parte arrancó por los mismos derroteros. El filial creaba peligro y era cuestión de tiempo que llegara el 1-0; así que no tardó en llegar, obra de Trabazo en el 56'. No duró mucho la alegría local, ya que nueve después Sergio Navarro aprovechó un eror atrás del Córdoba B. El filial dispuso de tres ocasiones, pero el Utrera aguantó y pudo llevarse el partido con una clara ocasión de Javi Medina.



S.P. Genil 1-0: Cristian, protagonista de las pesadillas azulinas

El Écija continúa negado esta temporada y volvió a caer derrotado, en esta ocasión en el Estadio Manuel Polinario ´Poli´ de Puente Genil a pesar de gozar de múltiples ocasiones para perforar la portería de uno de los protagonistas del partido, el meta pontanés Cristian. La primera media hora fue de total dominio ecijano, fallando Migue un penalti en el 3´. En el 40´, Maero hizo el 1-0 en el primer tiro a puerta local.



Xerez Deportivo 2-0 Cabecense: Se topó contra un sólido rival

El Cabecense continúa sin conocer la victoria, cayendo ayer en Chapín frente a un sólido Xerez Deportivo que tomó las riendas desde el primer minuto. Álex Colorado avisó con una falta al palo y Adrián Gallardo adelantó a los anfitriones en el 15´ tras pase de Juan Gómez. En los rojinegros fue Jesús Mari quien tomó las riendas ofensivas, aunque sin suerte. Iván sostuvo a los ugienses y Adrián Gallardo sentenció a cuatro del final.



Ceuta 5-1 Lebrijana: Una derrota sin paliativos

La Lebrijana sufrió una dolorosa goleada, donde cayó de forma contundente por 5-1 ante un Ceuta que se quitó de encima un peso al conseguir darle una gran alegría a su parroquia con su primer triunfo de la temporada en casa. Joaquín Hidalgo dispuso un 1-4-2-3-1 con Panadero como referencia ofensiva, mientras que Juan Ramón Martín cambió el sistema al jugar por primera vez con la dupla Camps-Chico desde el pitido inicial, al final, los grandes protagonistas.



Ciudad de Lucena 1-2 Sevilla C: Merecida primera victoria a domicilio

Dos tempraneros goles de Simo (4´) y Mamadou (15´) le conceden al Sevilla C su segunda victoria del curso liguero, primera satisfacción plena en un desplazamiento. Una primera parte sobresaliente del cuadro de Paco Peña, que se sitúa decimotercero, bastó para dominar al Ciudad de Lucena.

La acumulación de futbolistas en la medular y las constantes coberturas defensivas vigorizaron a un Sevilla C ávido de controlar la posesión y atosigar a su rival.



Betis Deportivo 7-0 Los Barrios: Se da un festín y retoma el camino

El Betis Deportivo, uno de los indiscutibles candidatos al ascenso en el Grupo X de Tercera, retomó la buena senda de la mejor manera posible. Así, los de José Juan Romero, que venían de empatar ante el Xerez C.D. y de perder en su visita al Cádiz B, golearon este domingo a Los Barrios, encauzando su rumbo hacia la cima de la clasificación. Continúan invictos en su feudo los verdiblancos, que ya ganaban por 2-0 en el ecuador del primer tiempo, merced a dos acciones protagonizadas por una novedad en el once, Meléndez, que asistió al ´pichichi´ Rober en el 8 y que buscaba a otro de los ´jugones´, Rodri, en el 22, cuando Vázquez introdujo el balón en su propia portería al intentar despejarlo bajo palos.

Apretaron desde entonces los campogibraltareños, que gozaron de una doble ocasión de Alan abortada a medias por Carlos Marín y el travesaño, si bien los anfitriones fueron prácticos hasta el descanso, dejando que pasaran los minutos para que el cansancio físico y mental (tremendo calor en la capital hispalense), así como la calidad, hicieran el resto. El guion salió a la perfección, materializándose en goles al poco de la reanudación. Y es que Nané, que firmaría un ´hat-trick´, remachaba un balón suelto tras el remate forzado de Robert y el rechace del meta barreño. Corría el minuto 53 y, tan sólo cinco más tarde, el central Edgar se disfrazaba de delantero para firmar su segunda diana de la temporada, deshaciéndose bien de su marcador y batiendo a Zamora con clase.

Con el partido resuelto, el cuadro de Guti bajó los brazos, lo que aprovecharon los heliopolitanos para hurgar en su herida. Además, Abreu y Escardó se reivindicaron desde el banquillo: el primero, apenas unos minutos después de ingresar en el terreno de juego, se marcó una gran acción personal para regalar el segundo de su cuenta a Nané, que cerraría el atracón de los de José Juan Romero a cinco para el epílogo de vaselina en el mano a mano con el cancerbero gualdiverde.

Antes, el propio Escardó había resuelto de idéntica manera con la zurda para alcanzar el set en blanco momentáneo para un Betis Deportivo que se dio un auténtico festín antes de visitar a un igual venido a menos como el Écija Balompié en lo que debe ser un punto de inflexión para que los verdiblancos se disparen hacia su objetivo.